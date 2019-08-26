Реальное чудо: 10 мест планеты, в существование которых сложно поверить 1 26.08.2019, 14:25

2,099

Там происходит то, что кажется невозможным с научной точки зрения.

На Земле есть много диковинных мест, где встречаются чудеса природы, которые противоречат нашему представлению о мире. Кто-то видит в этом вмешательство инопланетян и потусторонних сил, ученые же ломают головы над рациональным объяснением, пишет «ЗаграNица».

Вулкан Кава Иджен

Этот единственный в мире вулкан с синей лавой находится на острове Ява. Такое необычайное явление объясняется выходом большого количества сероводорода, который при температуре 600 °С горит синим пламенем и будто стекает по склонам горы. Увидеть это чудо природы можно лишь ночью.

Плавающий остров Глаз

Остров с таким запоминающимся названием спрятался в болотах Аргентины и был обнаружен не так давно. Он ввел в ступор ученых своей идеальной, почти круглой формой. Озеро, в котором находится Глаз, тоже абсолютно круглое. Но еще больше исследователи были удивлены, когда выяснилось, что остров вращается вокруг своей оси. До сих пор нет рационального объяснения этому явлению.

Парк звенящих камней

В Пенсильвании есть парк, куда туристы направляются, вооружившись молотками. Камни здесь при ударе издают звон, похожий на колокольный. При этом они представляют собой обычную горную породу, и объяснить возникновение таких звуков ученые пока не могут.

Двойное дерево в Пьемонте

В Италии есть дерево, которое стало настоящей достопримечательностью. На самом деле это два дерева: тутовое, а сверху вишневое. Вишня каким-то образом смогла прижиться на вершине, пустив корни через полый ствол тутового дерева и добравшись до почвы. Но больше всего удивляет тот факт, что оба растения достигли больших размеров, раскинув ветви на 5 метров, и долгое время гармонично уживаются вместе.

Пляж в море

После потопа жители индийского штата Керала обнаружили неожиданную особенность пляжа Поннани: на целый километр вглубь Аравийского моря протянулась песчаная коса. Это место сразу заполонили толпы любопытных, желающих пройтись по морю и сделать эффектное фото.

Камень Аль Наслаа в провинции Табук

Эта каменная глыба находится в Саудовской Аравии. Ее обнаружили в 1883 году, и с тех пор вокруг камня не утихают споры по поводу идеально ровного разреза, который разделяет его пополам. Ученые утверждают, что разлом образовался не от рук человека, однако объяснить его происхождение не могут.

Гора Воттоваара

Это загадочное место находится в Карелии. Гора и окружающая ее территория — весьма жуткое зрелище: сухие искривленные деревья и каменные глыбы причудливой формы. Здесь растут столетние сосны, высота которых всего 1 метр, животных и птиц почти нет, а озера необитаемы. Тайна Воттоваары пока не разгадана учеными.

Озеро Утренней Славы

Волшебное озеро в Йеллоустонском парке — геотермальный источник. Водоем в течение дня несколько раз меняет цвет. Это объясняется наличием микроорганизмов, число которых в последнее время растет из-за засорения туристами источника, питающего озеро. До того, как пагубное влияние людей стало заметным, озеро извергалось подобно гейзеру, представляя прекрасное зрелище.

Дыра дьявола

В штате Невада находится геологическое образование, которое до сих пор до конца не изучено. Оно представляет собой узкую (1 метр на 5 метров) пропасть без дна, ведь точную глубину так и не удалось установить. Опустившись на 90 метров, ученые обнаружили подземный водоем, который уходит вглубь минимум на 230 метров. Исследовать его дальше спелеологи не смогли: камеры по непонятным причинам отключались. Люди тоже чувствуют себя плохо возле пропасти. Это объясняется выбросами метана, источник которых пока не определен. Но несмотря на неблагоприятные условия, подземное озеро — единственное место обитания редкой рыбы карпозубика.

Источник Окаменелый Колодец

В Великобритании есть диковинный источник, воды которого превращают предметы в камень. Раньше это считалось колдовством и люди верили, что, коснувшись воды, станут истуканами. Но теперь ученые выяснили, что предметы просто покрываются каменистой оболочкой из-за минералов, которых в воде так много, что ее строго запрещено пить.