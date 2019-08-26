Меркель выступила за проведение переговоров между Зеленским и Путиным 26.08.2019, 15:56

Канцлер Германии заявила, хочет видеть прогресс в воплощении Минских соглашений.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель выступила за проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом Меркель заявила во время двусторонней встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки" во французском городе Биарриц, сообщает unian.net.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс относительно Минских соглашений", - заявила Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса.

"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в данном вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - подчеркнула Меркель.