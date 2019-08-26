Пять спутников Юпитера получили имена 26.08.2019, 17:29

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Изображение: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

Все они названы в честь дочерей и внучек римского бога неба.

Астрономы подвели итоги конкурса по выбору наименований для пяти открытых в последние годы спутников Юпитера. S/2017 J4 получил имя Пандия, S/2018 J1 – Эрса, S/2003 J5 – Эйрена, S/2003 J15 – Филофросина, а S/2003 J3 – Евфема. Имена уже внесены в базу данных названий астрономических объектов, пишет National Geographic.

По правилам Международного астрономического союза право выбора названия предоставляется первооткрывателям космических объектов, но не во всех случаях им пользуются сразу после открытия. Также необходимо следовать рекомендациям, которые обычно предписывают связывать предлагаемые имена с мифами о божестве, давшем название планеты.

В июле 2018 года было обнаружено сразу 12 новых лун Юпитера, а их общее количество достигло 79. Пока телам не выданы специальные наименования, они отмечаются стандартными научными индексами, такими как S/2018 J1, которые указывают на год открытия и порядковый номер.