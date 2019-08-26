На саммите G7 победил Макрон 5 Барбара Везель

26.08.2019, 17:40

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Фото: Getty Images

Президент Франции проявил мастерство дипломатии, переиграв в иранском вопросе Трампа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел огромную подготовительную работу и вложил большой политический капитал в то, чтобы нынешний саммит "большой семерки" не стал полным провалом. Он включил в список гостей еще несколько человек и дополнил повестку дня новыми темами, дабы оживить законсервированный формат встречи. Прежде всего, однако, Макрон не хотел прослыть неудачником. И этого ему, с некоторым усилием, в итоге действительно удалось избежать.

Политика в отношении Ирана: смелый шаг Макрона

Фактически Эмманюэль Макрон сумел перехитрить упрямого и противоречивого президента США в вопросе политики по отношению к Ирану. И это немалый успех, ведь в Биаррице Дональд Трамп в очередной раз проявил себя в качестве злодея, который получает удовольствие от того, что вводит в заблуждение прессу и присутствующих, - к примеру, говоря о торговой политике США. В то же время глава Белого дома жаловался на СМИ, сообщающие о разногласиях среди участников саммита. Дальнейшие комментарии о безответственности и искажении фактов со стороны Трампа излишни. Он просто вел себя, как обычно.

Президент Франции, однако, неожиданно для всех пригласил на встречу G7 министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа и выступил в кулуарах саммита с дипломатической инициативой - прямо под носом у Дональда Трампа. Президент США гневно отреагировал на такой шаг и подчеркнул, что жесткий курс Вашингтона в отношении Тегерана является единственно правильной стратегией. Французский лидер, однако, не позволил себя запугать и лично встретился с Зарифом, чтобы выяснить, есть ли у них пространство для новых дипломатических маневров.

На инициативу Макрона, впрочем, не стоит возлагать слишком больших надежд. Однако в ситуации, когда на заднем плане маячит угроза военного конфликта с Ираном, любая попытка его мирного урегулирования должна приветствоваться. Это, во всяком случае, относится к европейским странам, подписавшим с Тегераном ядерное соглашение, которое президент США ни с того ни с сего денонсировал в 2018 году.

Борба с популистами методом кнута и пряника

Макрон нашел правильный подход и к решению вопроса о пожарах в Амазонии. Первоначально он угрожал президенту Бразилии Жаиру Болсонару тем, что откажется ратифицировать соглашение между торгово-экономическим союзом стран Южной Америки Mercosur и Евросоюзом, если тот не остановит поджоги бразильских лесов - "зеленых легких планеты". Впоследствии во время саммита G7 Макрон смог уговорить других участников встречи помочь Бразилии и соседствующим с ней странам в тушении пожаров и восстановлении лесов.

Тем самым президент Франции показал, что избрал правильный способ борьбы с популистами и политиками с антидемократическими взглядами. Он ведет диалог со всеми, однако действует жестко. Пример с Болсонару доказал, что принцип кнута и пряника действительно работает: в итоге президент Бразилии сдался и привлек военных к тушению джунглей.

Впрочем, чтобы заставить бразильского лидера проводить более ответственную политику в области охраны окружающей среды, потребуется гораздо большее давление. В этом свою роль должны будут сыграть ЕС, экологические организации и, в конечном счете, потребители - в частности, если дело дойдет до бойкотирования бразильских продуктов.

Вашингтон был в ярости от того, что Эммануэль Макрон внес вопрос о защите климата и пожарах в Амазонии в повестку дня саммита. США почувствовали себя загнанными в угол, отмечают дипломаты. Белый дом в очередной раз доказал, что относится к вопросу защиты климата совершенно безответственно и другие страны G7 по-прежнему должны подавать ему в этом пример.

Макрон - новый европейский лидер

Президент Франции продемонстрировал, что прекрасно владеет политическим искусством и намерен взять на себя роль европейского лидера. Многие важные инициативы - от "цифрового налога" (налог для крупных интернет-компаний - к примеру, Google и Facebook. - Ред.) до политики в области климата - исходят от Парижа. В то же время имидж Германии все продолжает ухудшаться. Похоже, политический закат в Берлине свел на нет опыт и лидерские качества Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Ослабление позиций канцлера ФРГ ведет к передаче эстафеты в ЕС. Макрон уже использовал свое влияние в ходе выборов нового председателя Еврокомиссии. Президент Франции на пути к тому, чтобы стать новым европейским лидером. При этом он должен следить за тем, чтобы не перенапрячься и твердо стоять на ногах. Впрочем, после окончания столь сложного саммита G7 сложилось впечатление, что с Макроном в качестве лидера Европа будет в действительно надежных руках.

Барбара Везель, "Немецкая волна"