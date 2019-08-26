Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Роухани 2 26.08.2019, 20:08

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Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эмманюэль Макрон на саммите G7 в Биаррице

Американский лидер сообщил об этом в заключительный день саммита G7 в Биаррице.

Президент США Дональд Трамп будет готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, "если обстоятельства для этого будут правильными". Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в понедельник, 26 августа, на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции, посвященной итогам саммита G7 в Биаррице, передает DW.

Со своей стороны, французский лидер подчеркнул, что переговоры на саммите G7 "создали условия для встречи, а вместе с этим и соглашения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани". Он добавил, что надеется, что данную встречу удастся организовать уже в ближайшие недели.

При этом Макрон сообщил, что уже переговорил по телефону с Роухани, и тот сказал ему, что готов встретиться "с любыми политическими лидерами, если это будет в интересах его страны".

Визит главы МИД Ирана Зарифа в Биарриц

Конфликт между США и Ираном стал одной из ключевых тем на саммите "большой семерки", проходившем во французском городе Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года. В воскресенье, 25 августа, Биарриц посетил также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Этот визит стал для многих неожиданностью, однако, по данным информагентства AFP, США были проинформированы о нем заранее и не возражали против него.

По информации иранского МИД, Зариф прилетел в город проведения саммита G7 по приглашению своего французского коллеги Ле Дриана, с которым собирался провести переговоры. Впоследствии канцлер Германии Ангела Меркель назвала приезд Зарифа в Биарриц "параллельным событием, произошедшим в том же месте, но не являющимся встречей в рамках саммита G7".

Что касается Дональда Трампа, то на итоговой пресс-конференции в понедельник он заявил, что саммит был "поистине успешным" и на нем чувствовалось "грандиозное единство". Ранее ряд СМИ, освещавших саммит, сообщал что встреча "большой семерки" проходит в свете разногласий Трампа с другими участниками. Так, одной из спорных тем стал вопрос относительно возможности возвращения России в "группу семи", которую ранее предложил Трамп.