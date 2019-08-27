В Италии неожиданно приостановили переговоры о новом правительстве 27.08.2019, 12:22

Джузеппе Конте (справа) и Маттео Сальвини

Фото: Alessia Pierdomenico/Bloomberg/Getty Images

Идет спор о премьерстве Джузеппе Конте.

Итальянское "Движение 5 звезд" приостановило переговоры о создании новой правящей коалиции с оппозиционной Демократической партией во вторник, заявив, что восстановит их только когда демократы четко обязуются сохранить в кресле премьера Джузеппе Конте.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters.

"Движение 5 звезд" и демократы, традиционные политические враги, пытаются сформировать правительство после распада коалиции "5 звезд" с правой партией "Лига" в результате нескольких месяцев противостояний.

Поздно вечером в понедельник "Движение 5 звезд" и Демократическая партия оказались близкими к соглашению. При этом демократы заявили, что якобы не против оставить Конте премьером.

Однако во вторник "Движение 5 звезд" приостановило переговоры, выступив с заявлением, которое резко контрастирует с прогрессом предыдущего дня.

"Вчера после четырех часов переговоров ничего не достигли. Мы больше не можем так работать. Или отношение меняется, или это сложно. Мы увидимся с Демократической партией снова, когда она даст согласие на повторное назначение Конте", - говорится в заявлении.

Конте, который не принадлежит ни к одной партии, но близкий к "Движению 5 звезд", подал в отставку, когда лидер партии "Лига" Маттео Сальвини отказался от коалиции с политсилой.