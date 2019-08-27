Депардье выделили участок под Минском 27.08.2019, 15:46

Жерар Депардье

Его соседкой будет Дарья Домрачева.

Французский актер и винодел Жерар Депардье, дважды побывавший в Беларуси и выразивший намерение пожить у нас «среди крестьян», получил участок в деревне Лапоровичи. Сколько земли и зачем — в материале tut.by.

Последний раз с визитом в нашей стране Жерар Депардье был в конце ноября 2017 года, когда посещал Минский завод виноградных вин. На ночь актер останавливался в деревне Лапоровичи и даже собирался встретиться с руководством Папернянского сельсовета для обсуждения какого-то вопроса, писала тогда «Комсомолка».

Деревня Лапоровичи, Минский район. Вид с коттеджной застройки на Минское море

— Встреча Жерара Депардье с председателем Папернянского сельисполкома тогда действительно состоялась, — подтвердила журналистам Светлана Ракецкая, исполняющая обязанности председателя Папернянского сельского исполнительного комитета. — Актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом. По поручению главы государства Жерару Депардье был выделен участок в деревне Лапоровичи. Можно сказать, что теперь его мечта сбудется.

Что за участок?

Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, в деревне Лапоровичи по решению Папернянского сельского исполнительного комитета № 180 от 26 марта 2019 года был выделен земельный участок на 0,1500 га для для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Договор аренды на этот участок в тот же день, 26 марта, заключен между Папернянским сельским исполнительным комитетом и гражданином России, который прописан в Саранске, Жераром Ксавье Депардье на 99 лет. Годовая стоимость аренды — 132,96 рубля.

Участок для Депардье находится в Лапоровичах в районе улицы Спортивной. Соседями французского актера стали Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.

Участок, арендованный Депардье, выделен черным на карте. Справа — дом белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой. Скриншот: vl.nca.by

Жерар Депардье не раз приезжал в Беларусь. В 2015 он познакомился с Александром Лукашенко, они вместе косили траву, беседовали о сельском хозяйстве, также он показал французскому актеру резиденцию «Озерный» в Острошицком городке. Тогда Депардье заявил, что хотел бы пожить среди крестьян в Беларуси, «потому что там красиво и Лукашенко хороший человек».

— Я думаю, я все продам во Франции! Я больше не хочу быть частью этой страны, несмотря на мою любовь к французам, — сказал он.