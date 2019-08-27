Что успел Зеленский за первые 100 дней 3 Леонид Кравчук

27.08.2019, 22:36

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Владимир Зеленский

Мнение первого президента Украины Леонида Кравчука.

Первые 100 дней президентства Владимира Зеленского не были полноценными, так как Верховная Рада блокировала все его предложения. Депутаты втыкали ему палки в колеса: договаривались в администрации об одном, а голосовали за другое.

Вокруг Зеленского создавали публичное негативное пространство. В результате даже предусмотренные Конституцией кадровые предложения, которые вносит лично президент, были отклонены Верховной Радой. Президент Зеленский работал в парламентском государстве без Кабинета министров и парламента — точнее, с парламентом, который был к нему в оппозиции.

Конечно, не имея основы для осуществления своих планов и выполнения программы, Зеленский не мог полноценно работать. Особенность его правления заключается в том, что все предыдущие президенты не разделяли прошлое и современность — существовала преемственность. И когда на смену Кучме пришел Ющенко, на местах и в центре осталось почти 85% назначенных предшественником кадров. Зеленский взамен провозгласил совершенно новый курс, подходы и жизнь. Конечно, это очень сложно и для воплощения этих подходов нужно время. Есть надежда, что политическая сила «Слуга народа» будет выполнять свои полномочия, но в Украине на административных должностях работают тысячи людей, поэтому это будет очень непросто.

Однако Зеленский больше не сможет кивать на то, что его сдерживает Верховная Рада, или искать другие причины неудач. Общество его поддерживает — по крайней мере так было во время президентских и парламентских выборов. А вскоре он будет иметь полноту власти и все основания работать активно.

На международной арене уже есть первые положительные шаги. Например, встреча с президентом Макроном, следствием которой стала возможность выполнения в ближайшее время нормандского формата. С этой идеей согласился президент России Владимир Путин, хотя и он, и его министр международных дел Лавров отмечали, что оснований для проведения нормандского формата нет.

По словам посла США, это те первые ростки, после которых можно делать более серьезные шаги. Я очень надеюсь на положительные последствия, потому что они откроют дорогу к миру, хотя она и не будет легкой и быстрой. Минский формат не принес результатов именно потому, что эта дорога была закрыта. Обсуждение может помочь открыть ее, а те два разговора, которые Зеленский провел с Путиным, могут стать первыми признаками возможного согласия. Я считаю, что начало обнадеживающее.

Леонид Кравчук, «Новое время»