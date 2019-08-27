Белорусам начали сообщать о задолженностях по SMS 2 27.08.2019, 22:30

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Речь идет обо всех задолженностях, которые входят в компетенцию судебных исполнителей.

Белорусам начали присылать SMS, в которых сообщается о возбуждении исполнительного производства. Речь идет обо всех задолженностях, которые входят в компетенцию судебных исполнителей, в том числе о неуплате алиментов или кредитов, штрафе за превышение скорости или распитие спиртного в неположенном месте, передает tut.by.

SMS с уведомлением о задолженности по исполнительным документам получают абоненты А1 и МТС.

Белорусы, у которых оформлено несколько мобильных номеров, могут получить сразу несколько SMS с уведомлением о задолженности. "Мы работаем с мобильными операторами и знаем, какие телефоны зарегистрированы на имя и фамилию должника. Получается, если возбуждается исполнительное производство на определенного человека, через базу данных мобильных операторов будет определен список его мобильных номеров. Именно на эти номера будут идти SMS", — поясняли ранее в Минюсте.

После возбуждения исполнительного производства должнику присылают с помощью SMS одно из следующих сообщений: «Возбуждено исполн. пр-во, см. Реестр задолженностей (minjust.gov.by)» либо «У Вас задолженность, см. Реестр задолженностей (minjust.gov.by)».

При переходе по ссылке, которая содержится в сообщении, можно в онлайн-режиме получить информацию о задолженности по исполнительным документам.

Задолженность можно оплатить в том числе в ЕРИП.

— Новый метод извещения направлен на своевременное и оперативное информирование должника о наличии задолженности, что в совокупности с созданными удобными и мобильными способами ее оплаты позволит исполнять свои обязательства без необходимости посещения отдела принудительного исполнения и непосредственного общения с судебным исполнителем, — поясняют в Минюсте.