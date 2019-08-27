Польские СМИ: Приближается аннексия Беларуси Россией 7 27.08.2019, 22:35

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Лукашенко сдает страну Кремлю.

Аннексия Беларуси все ближе, сообщает Gazeta Polska Codziennie (перевод - «Польскае радыё»). Издание пишет, что сегодня белорусское правительство представляет Лукашенко проект программы деятельности в рамках интеграции Беларуси и России.

В сентябре документ подпишут премьеры-министры двух стран. По словам председателя Совета министров Сергея Румаса, часть программы, которую сегодня презентуют Лукашенко, касается главным образом экономических вопросов. Газета напоминает, что после июньской встречи рабочих групп двух стран, содержание соглашения было готово на 90%. Полная программа «дорожной карты» будет обработана и начнет вводится с декабря текущего года.

Неофициально известно, что в самом начале начнется унификация налоговой системы и бюджетной политики, а также принципов продажи энергетического сырья, а именно этот последний пункт был самым серьезным барьером в соглашении между Минском и Москвой. Позже рабочие группы планируют заняться между прочим унификацией таможенной и судебной системы. Поговаривают также о единой валюте. Переговоры ведут центральные банки Беларуси и России, но нет окончательного решения. Однако известно, что за единую валюту выступает Лукашенко. Не решен вопрос армии. В июле, во время Дня независимости, Лукашенко заявил, что он не хочет объединения военного сектора.