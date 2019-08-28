Вышинский может войти в список для обмена между РФ и Украиной 7 28.08.2019, 13:47

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Фото: РИА Новости

Именно для этого его освободили из-под стражи.

Главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский войдет в список для обмена между РФ и Украиной, сообщил «Интерфакс-Украина» информированный источник.

«Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пресечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда», — сказал собеседник агентства.

Пока нет информации, когда может состояться обмен.

Ранее Вышинский заявлял, что отказался от обмена и свою позицию не менял.