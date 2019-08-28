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Суд в Киеве освободил главного редактора «РИА Новости Украина»

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  • 28.08.2019, 12:11
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Суд в Киеве освободил главного редактора «РИА Новости Украина»
Фото: РИА Новости

Кирилла Вышинского подозревают в госизмене.

В Украине суд удовлетворил апелляцию на продолжение содержания под стражей главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене, пишет «Новое время». «Изменена мера пресечения на личное обязательство … Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева (о содержании под стражей — ред.)», - заявила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко.

По делу Вышинского еще должен будет состояться суд.

Руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене.

Ему вменяют участие в пропагандистских акциях в Крыму весной 2014 года,направленных на поддержку российской оккупации полуострова.

За это президент России Владимир Путин закрытым указом наградил гражданина Украины Вышинского медалью за заслуги перед отечеством.


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