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WSJ: Эрдоган давит на Путина

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  • 28.08.2019, 14:18
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WSJ: Эрдоган давит на Путина
Фото: ТАСС

Неясно, с какими конкретными гарантиями глава Турции покинул Москву.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Россию, чтобы убедить Владимира Путина обуздать его сирийских союзников, наступление которых на последний оплот повстанцев угрожает согнать тысячи беженцев на территорию Турции", - пишет The Wall Street Journal, (перевод - inopressa.ru).

"Напряженность вдоль сирийско-турецкой границы является испытанием для новых отношений в сфере безопасности между Анкарой и Москвой, однако неясно, с какими конкретными гарантиями Эрдоган покинул Москву во вторник", - говорится в статье. На совместной пресс-конференции Путин выразил понимание проблем безопасности турецкого лидера и сообщил, что Москва и Анкара договорились предпринять дополнительные шаги, чтобы разрядить конфликт в сирийском регионе Идлиб, который граничит с Турцией. (...) Эрдоган заявил, что сирийские правительственные силы - союзники России - подталкивают Турцию к защите от любых вторжений. Он сказал, что ожидает, что США выполнят свое обещание создать безопасную буферную зону в районах северной Сирии, в настоящее время контролируемых поддерживаемыми Америкой курдскими силами".

Издание напоминает о том, что в последние годы Турция и Россия установили более тесные связи, и в прошлом месяце в Анкару начали поступать поставки новой современной новой системы ПРО С-400 на сумму 2,5 млрд долларов, к неудовольствию США, которые, в свою очередь, запретили поставки в Турцию реактивных истребителей F-35.

"Для России привлечение на свою сторону Эрдогана - это возможность подорвать самый восточный форпост НАТО, а не только нахождение нового покупателя для своей военной промышленности", - подчеркивает издание.

"(...) Поскольку Россия и Турция находятся на противоборствующих сторонах в конфликте в Сирии, продолжающийся гуманитарный кризис обладает потенциалом стать серьезным раздражителем в их теплеющих отношениях. Это противостояние - "еще один стресс-тест", указал в электронном письме Максим Сучков, эксперт Российского совета по международным делам, московского аналитического центра".

"Россия поддерживает кампанию диктатора Сирии Башара Асада по восстановлению государственного контроля в провинции Идлиб и ликвидации того, что Москва назвала террористической угрозой. Турция поддерживает многих вооруженных противников режима Асада, и правительство Эрдогана обеспокоено тем, что конфликт в Идлибе поставит под угрозу его планы по отправке на родину части из 3,6 млн человек из Сирии, которые искали убежище в Турции, в дополнение к другим беженцам, которых конфликт гонит через границу", - указывает газета.

"Асли Айдинтасбаса, старший научный сотрудник лондонского Европейского совета по международным отношениям, считает, что отношения между Турцией и Россией всегда работали лучше на уровне руководства, чем на институциональном уровне. "Значит, с этим должен разобраться Эрдоган, - отметила Айдынтасбаса. - Он многое вложил в эти отношения с Россией, как с внутренней точки зрения, так и с точки зрения внешних связей". (...)


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