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Горбачев: А вы хотели, чтобы участок Депардье отдали многодетным семьям?

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  • 28.08.2019, 14:52
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Горбачев: А вы хотели, чтобы участок Депардье отдали многодетным семьям?
Фото: belta.by

Аттракцион невиданной щедрости от Лукашенко.

А Вам, слабо? Ну, получить просто на 99 лет участок земли в месте, где не ступит нога простого белоруса? Слабо. Вы же не великий артист. Вы же не француз. Вы свой, тутэйший. А для тутэйших тут нет места, пишет блогер Виктор Горбачев в "Фейсбуке".

И не важно, что это земля Беларуси. Он ее своим друзьям на года. Не беда. Ну, нам же она не нужна? А Депардье настоящий француз. И не важно, что "кровь", как наши деды, не проливал за каждую пядь.

Получи землю без боя. За так. У своих белорусов мы и не спрашиваем, дать или не дать. Они просто ее забирают. У нас. За сотки удавят. Нас. И то, что веками принадлежало нашим предкам и нам, пришельцам раздают. А вот так хочется. Ибо. Ибо он полноправный хозяин в этой стране всей земли, лесов, полей и рек. Хочет — дарит, а хочет — забирает.

И не важно, что Депардье ни дня в этой стране не работал, не является заслуженным деятелем культуры, не приносит пользы и благ многострадальной Беларуси. Не суть. Мы без боя землю даем. Без заслуг. И что там этого-то участка? Подумаешь, участок на берегу Заславского водохранилища, которое также называют Минским морем личным решением Лукашенко выделен французскому актеру в аренду на 99 лет.

Всего лишь. Да и соток то — 15. Да и аренда не велика. Каких то 132 рубля за данный участок в год. Понимаете? В год. Да и соседи тут всего лишь простые белорусы. Например герой Беларуси Дарья Домрачева и прочая простота. И не имеет роли и значение, что Дарья уехала жить на постоянное место жительство в Монако с мужем. Бизнес надо делать там, а не тут. Один туда — другой сюда.

Унижение ли это граждан своей страны? Вы что! Так все президенты во всем мире делают. Ну, дарят безвозмездно землю своей страны пришельцам. Без разрешения своего народа. А че? Доброта не знает границ. А вы что, хотели, чтобы этот участок земли в блатном месте, отдали какой-нить многодетной семье? Да вы че! Зачем богатым соседям нищеброды? Не к лицу. А вот Депардье — самое то!

И не надо, понимаешь ли, вечно стонать и ныть. Что не сделаешь ради имиджа и пиара страны?

А Вы говорите, "деды воевали", кровь проливали за землю. А тут, бац-бац и в дамки.

Значит? Не так мы живем? Для бедного Депардье лучшее - а своим детям, худшее. Один же раз живем. Знай доброго беларуса.


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