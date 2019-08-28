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Директор образовательного центра: Устный экзамен нас отбросит во мрак коррупции

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  • 28.08.2019, 17:50
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Директор образовательного центра: Устный экзамен нас отбросит во мрак коррупции
Фото: bymedia

Почему отказ от ЦТ был бы шагом назад в отборе талантов.

Недавно Александр Лукашенко снова накинулся на систему образования. Недовольство вызвало ЦТ. Он анонсировал большое совещание в конце года, где будет обсуждаться целесообразность замены тестов классическими устными экзаменами лицом к лицу и возможность объединить выпускные и вступительные экзамены, пишет nn.by.

Директор образовательного центра «Фабрика знаний» Александр Луцевич объясняет, почему отказ от централизованного тестирования был бы шагом назад в отборе талантов.

«ЦТ исключает фактор личных интересов — коррупцию, кумовство. ЦТ делает всех по-хорошему равными: откуда ты, есть ли у тебя связи — неважно. Тестирование показывало реальное состояние школьного образования. Но что в этом плохого?

По физике средние баллы были низкими — 27, 30. Что сделали в последний год? Проводить реформу образования очень трудно и дорого. Но можно взять и изменить систему подсчета, чтобы низкие баллы увеличить, а высокие немного опустить. И получится, что в школе у ученика семерка, на ЦТ он набрал 55 баллов, и это нормально. Этакое шулерство.

То, что можно было натыкать ответы и набрать нормальные баллы, — это проблема новой системы подсчета. Я надеюсь, что систему подкорректируют. Впрочем, на результатах поступления в университет она не критично сказалась. Если посмотреть на проходные баллы, то они поднялись там, где были маленькими (на агронома условно было 130, а стало 170), а на таких факультетах, как международных отношений, юридический как были высокими, так и остались.

Но даже с этими недостатками ЦТ — адекватная и справедливая система. А устный экзамен нас отбросит во мрак коррупции и вернет проблемы, которые уже удалось искоренить.

Объединить выпускные и вступительные экзамены было бы логично, но только если их будут сдавать по системе ЦТ. Ведь теперь получается, что школа не готовит к поступлению в университет — она готовит к своим выпускным экзаменам.

Школьные экзамены сейчас — это чаще всего профанация, и все это знают.

Там максимум можно поднять или опустить оценку на один-два балла, больше нельзя, иначе будут проблемы. Логично ликвидировать эту профанацию, но так, чтобы проводить один общий экзамен и чтобы его принимали по системе ЦТ, в случайно выбранной школе и с незнакомыми контролерами, чтобы оценка знаний была действительно независимой.

Надо не бояться, что в отчетах баллы за экзамен будут ниже, чем годовые отметки.

Но наша система не предусматривает такой честности, почему ЦТ и мозолит глаза многим. Оно справедливое — и при нем сложно смухлевать».


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