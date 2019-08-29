Отслуживший в Сирии российский контрактник взорвал штаб своего полка 12 29.08.2019, 9:56

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Иллюстрационное фото

Контрактник хотел, чтобы солдаты и офицеры серьезнее относились к службе.

В Иркутске осужден военнослужащий, который служил по контракту в Сирии. После возвращения из командировки Александр Новиков устроил взрыв в штабе полка.

Новикова приговорили к пяти годам закючения за хулиганство и незаконный оборот оружия. Ранее он проходил службу по контракту в отдельном смешанном авиационном полку. Как полагает следствие, в мае прошлого года во время дежурства у столовой солдат обнаружил сумку с взрывным устройством, пишет kasparov.ru.

Контрактник подорвал взрывное устройство у здания штаба полка для того, чтобы "привлечь внимание должностных лиц командования" к ненадлежащему, по его мнению, выполнению военными своих служебных обязанностей. В результате взрыва пострадал помощник дежурного, здание штаба было повреждено.

В начале процесса Новиков признал вину, но потом заявил, что оговорил себя под давлением сотрудников ФСБ, обещавших в противном случае привлечь его за терроризм.

Согласно данным исследования на полиграфе, подрывником является все-таки Новиков. К каким конкретно проблемам своей части он хотел привлечь внимание командования — не уточняется. Но на допросе он изначально говорил, что после взрыва в части обязательно "наведут порядок". Контрактник добавлял, что хотел, чтобы солдаты и офицеры "серьезнее относились к службе".

Приговор военнослужащему вынес Иркутский гарнизонный военный суд. Апелляционная инстанция окружного суда признала выводы суда первой инстанции законными. Осужденный ранее был награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии".