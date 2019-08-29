закрыть
29 августа 2019, четверг, 13:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Отслуживший в Сирии российский контрактник взорвал штаб своего полка

12
  • 29.08.2019, 9:56
  • 9,701
Отслуживший в Сирии российский контрактник взорвал штаб своего полка
Иллюстрационное фото

Контрактник хотел, чтобы солдаты и офицеры серьезнее относились к службе.

В Иркутске осужден военнослужащий, который служил по контракту в Сирии. После возвращения из командировки Александр Новиков устроил взрыв в штабе полка.

Новикова приговорили к пяти годам закючения за хулиганство и незаконный оборот оружия. Ранее он проходил службу по контракту в отдельном смешанном авиационном полку. Как полагает следствие, в мае прошлого года во время дежурства у столовой солдат обнаружил сумку с взрывным устройством, пишет kasparov.ru.

Контрактник подорвал взрывное устройство у здания штаба полка для того, чтобы "привлечь внимание должностных лиц командования" к ненадлежащему, по его мнению, выполнению военными своих служебных обязанностей. В результате взрыва пострадал помощник дежурного, здание штаба было повреждено.

В начале процесса Новиков признал вину, но потом заявил, что оговорил себя под давлением сотрудников ФСБ, обещавших в противном случае привлечь его за терроризм.

Согласно данным исследования на полиграфе, подрывником является все-таки Новиков. К каким конкретно проблемам своей части он хотел привлечь внимание командования — не уточняется. Но на допросе он изначально говорил, что после взрыва в части обязательно "наведут порядок". Контрактник добавлял, что хотел, чтобы солдаты и офицеры "серьезнее относились к службе".

Приговор военнослужащему вынес Иркутский гарнизонный военный суд. Апелляционная инстанция окружного суда признала выводы суда первой инстанции законными. Осужденный ранее был награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии".


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич