Королевский экспресс: как выглядят пять самых роскошных поездов мира 1 29.08.2019, 16:29

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К услугам пассажиров — вагоны-спа, личный дворецкий и шикарные рестораны.

Слово «поезд» у выходцев из стран СНГ чаще всего ассоциируется с грязными вагонами, проводницей с начесом и ужасными туалетами. Редакция портала «ЗаграNица» собрала пятерку совершенно других предложений. К вашим услугам вагоны-спа, личный дворецкий, шикарные рестораны и настоящие апартаменты на колесах.

The Blue Train — Южная Африка

Хотите насладиться видами живописных африканских саванн и увидеть своими глазами кенгуру, антилоп, жирафов и бизонов, но не любите дикие условия и реальную опасность? Тогда этот маршрут специально для вас. Путешествие на роскошном поезде с богато оформленными купе в классическом стиле подарит вам незабываемые эмоции. К услугам пассажиров: бар-ресторан, лаунж, джентльмен-клуб и даже бутик. Время в пути — около 31 часа.

Стоимость: от 740 долларов.

Maharajas Express — Индия

Один из самых дорогих поездов не только в Азии, но и во всем мире. Что неудивительно, ведь поездка включает в себя целое путешествие по одному из предлагаемых туристических пакетов. Длительность поездки — от 3 до 7 ночей, в зависимости от выбранной программы. Maharajas Express обустроен в стиле личных вагонов индийских махараджей. К услугам пассажиров «номера» четырех категорий: Deluxe cabin, Junior Suite, Suite и Presidential suite, — а также комнаты отдыха, бары, рестораны и другие удобства. Стоит отметить, что за каждым гостем закреплен личный дворецкий.

Стоимость: от 3 850 до 23 700 долларов. При раннем бронировании действует система скидок.

Royal Scotsman — Шотландия

Уютный поезд, оформленный в классическом стиле, следует через всю Шотландию. Есть несколько туристических пакетов — от 2 до 7 ночей, в зависимости от выбранного маршрута. Великолепные горные пейзажи, древние замки, винодельни — всё это точно не оставит равнодушным даже самого избалованного путешественника. Ежедневно вас ожидают остановки с прогулками и экскурсиями. К услугам гостей комфортные купе трех категорий: одноместные, твин, двухместные, — а также бары и рестораны. Обратите внимание, что вечером в ресторане действует дресс-код: мужчинам следует отдать предпочтение костюму или килту, а представительниц прекрасного пола здесь ждут в коктейльных и вечерних платьях. К слову, всё это можно арендовать прямо в поезде.

Стоимость: от 3 400 долларов.

Eastern & Oriental Express — Азия

Давно планировали отправиться в путешествие по Азии? Вояж через Сингапур, Таиланд и Малайзию на роскошном Eastern & Oriental Express поможет воплотить в реальность даже самые смелые фантазии. «Отель на колесах» класса люкс предлагает своим пассажирам три категории купе (Presidential, State и Pullman), ресторан, бар и открытый вагон для наилучшего обзора.

Стоимость: от 5 328 долларов.

The Golden Chariot — Индия

Туристический поезд The Golden Chariot считается одним из самых красивых в мире. Во время путешествия вы сможете насладиться красотами Южной Индии. Предлагается два маршрута по 7 ночей. В стоимость включено питание, экскурсии и входные билеты (в музеи, дворцы и т.д.), а вот алкогольные напитки придется оплачивать дополнительно. К услугам пассажиров: два ресторана, бар, спа-центр и уютные одно-, двух- и трехместные купе.

Стоимость: от 3 500 долларов.