закрыть
29 августа 2019, четверг, 20:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Бутафорская гигантомания

6
  • Виктор Горбачев
  • 29.08.2019, 17:15
  • 2,343
Бутафорская гигантомания
Фото: Сергей Левданский

И не важно, что в районах и малых городах нет работы.

Наконец-то! Дождались!

А то раньше, слишком плохо видать было на малом экране, новостей про достижения разные. Да и успехи не так смотрятся, как хотелось бы. Теперь заживем.

Сегодня, на Октябрьской площади, приступили к установке нового экрана. Он будет в два раза больше прежнего. Новенький. Красивый. Блестящий. Старый в утиль. Или в какой нить областной город. Теперь будем жить по новому. Лучше в два раза. Да и параметры нового экрана впечатляют: - 42 квадратных метра, разрешение Full HD. И стоит то всего ничего. Подумаешь, чуть больше 100 тысяч. Вражеских.

И вот как он заработает в начале сентября! Главное то что? В два раза больше! Теперь, будут на нем говорить не про заработок по стране в 500 каждому, а про тысячу уже. Ну, больше в два раза. И так по всем вопросам. И как покажут на этом экране всю заботу властей да «лидера наций и народов всех», да в два раза больше! Прям сердце застучит от счастья. В два раза быстрее.

У нас должно быть все большое. Ледовые арены? Да! Резиденции? Да! Чем больше и выше размеры и объемы — тем больше народ будет верить в успех и то, что мы и есть — страна для жизни.

И не важно, что в районах и малых городах нет работы, люди уезжают в чужие края на заработки, молодежь в поисках других университетов. Слабаки. Уезжайте. И без вас тут проживем.

Наши успехи вы еще увидите. Ух и ах! В каждом городе, районе, на каждой площади установить по такому экрану. Ну, или чуть меньше столичного. И пусть они 24 часа в сутки глаголят про счастье, про кисельные берега с молочными реками. Значит — быть тому! И не показуха все это — а наша реальность, забота о народе. Смотрите глазами, не разевая рот. Ешьте глазами. Слушайте. И это не пустая трата денег налогоплательщиков. Все для народа.

Вам что, жалко? Пусть мир видит как мы тут живем. Стали на площадях — и смотрите. Всю правду смотрите, которую покажут. В два раза больше.

Вот зачем Вам выезжать в регионы и видеть обосранных там коров, разрушенные деревни, закрытые предприятия, пустые торговые центры и хмурые лица? Это все не так. Это пятая колонна и враги так представляют. Нам же, экраны импортного производства, всю правду и расскажут и покажут.

И днем и ночью в онлайн-режиме будем смотреть счастье на экранах. Радостные лица при переписи населения, рукоплескание и полное доверие на избирательных кампаниях и участках несменяемым властям и лидеру. Мы только про это и мечтаем, думаем. Мы хотим видеть все это на экранах! Дайте! Дайте яркую и четкую картинку. Верим.

И ничего страшного, что везде стоят ящики по сбору средств, с призывом оказать помощь какому нить фонду, приюту, церкви или еще кому и чему. И не важно, что по ТВ ежедневно просьбы оказать хоть какую финансовую помощь на лечение наших детей в других странах. Ибо. Ибо тут с медициной не так, как на экранах. И не важно, что больные люди едут за сотни километров, чтобы сделать платно МРТ, ибо нет такого оборудования почти нигде. Все это мелочи.

Главное, на площадях экраны установить. Да в два раза больше! Это и будет заботой. Да показывать на них медицинское оборудование. Да еще своего «Кашпировского» запустить на них. Пусть дистанционно лечит. И не просто, а еще и воду в трехлитровых банках будем заряжать.

Бутафория полнейшая. И да — это болезнь. Страшная болезнь. Не только «лидера», а всей страны. Ибо. Одни смеются — другие молчат. Терпеливо молчат.

Дурдом!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич