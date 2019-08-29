Бутафорская гигантомания 6 Виктор Горбачев

29.08.2019, 17:15

2,343

Фото: Сергей Левданский

И не важно, что в районах и малых городах нет работы.

Наконец-то! Дождались!

А то раньше, слишком плохо видать было на малом экране, новостей про достижения разные. Да и успехи не так смотрятся, как хотелось бы. Теперь заживем.

Сегодня, на Октябрьской площади, приступили к установке нового экрана. Он будет в два раза больше прежнего. Новенький. Красивый. Блестящий. Старый в утиль. Или в какой нить областной город. Теперь будем жить по новому. Лучше в два раза. Да и параметры нового экрана впечатляют: - 42 квадратных метра, разрешение Full HD. И стоит то всего ничего. Подумаешь, чуть больше 100 тысяч. Вражеских.

И вот как он заработает в начале сентября! Главное то что? В два раза больше! Теперь, будут на нем говорить не про заработок по стране в 500 каждому, а про тысячу уже. Ну, больше в два раза. И так по всем вопросам. И как покажут на этом экране всю заботу властей да «лидера наций и народов всех», да в два раза больше! Прям сердце застучит от счастья. В два раза быстрее.

У нас должно быть все большое. Ледовые арены? Да! Резиденции? Да! Чем больше и выше размеры и объемы — тем больше народ будет верить в успех и то, что мы и есть — страна для жизни.

И не важно, что в районах и малых городах нет работы, люди уезжают в чужие края на заработки, молодежь в поисках других университетов. Слабаки. Уезжайте. И без вас тут проживем.

Наши успехи вы еще увидите. Ух и ах! В каждом городе, районе, на каждой площади установить по такому экрану. Ну, или чуть меньше столичного. И пусть они 24 часа в сутки глаголят про счастье, про кисельные берега с молочными реками. Значит — быть тому! И не показуха все это — а наша реальность, забота о народе. Смотрите глазами, не разевая рот. Ешьте глазами. Слушайте. И это не пустая трата денег налогоплательщиков. Все для народа.

Вам что, жалко? Пусть мир видит как мы тут живем. Стали на площадях — и смотрите. Всю правду смотрите, которую покажут. В два раза больше.

Вот зачем Вам выезжать в регионы и видеть обосранных там коров, разрушенные деревни, закрытые предприятия, пустые торговые центры и хмурые лица? Это все не так. Это пятая колонна и враги так представляют. Нам же, экраны импортного производства, всю правду и расскажут и покажут.

И днем и ночью в онлайн-режиме будем смотреть счастье на экранах. Радостные лица при переписи населения, рукоплескание и полное доверие на избирательных кампаниях и участках несменяемым властям и лидеру. Мы только про это и мечтаем, думаем. Мы хотим видеть все это на экранах! Дайте! Дайте яркую и четкую картинку. Верим.

И ничего страшного, что везде стоят ящики по сбору средств, с призывом оказать помощь какому нить фонду, приюту, церкви или еще кому и чему. И не важно, что по ТВ ежедневно просьбы оказать хоть какую финансовую помощь на лечение наших детей в других странах. Ибо. Ибо тут с медициной не так, как на экранах. И не важно, что больные люди едут за сотни километров, чтобы сделать платно МРТ, ибо нет такого оборудования почти нигде. Все это мелочи.

Главное, на площадях экраны установить. Да в два раза больше! Это и будет заботой. Да показывать на них медицинское оборудование. Да еще своего «Кашпировского» запустить на них. Пусть дистанционно лечит. И не просто, а еще и воду в трехлитровых банках будем заряжать.

Бутафория полнейшая. И да — это болезнь. Страшная болезнь. Не только «лидера», а всей страны. Ибо. Одни смеются — другие молчат. Терпеливо молчат.

Дурдом!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»