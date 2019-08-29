Иван Баканов возглавил СБУ 3 29.08.2019, 19:51

Иван Баканов

С 2013 года Баканов был руководителем студии «Квартал-95».

В четверг, 29 августа, Верховная Рада девятого созыва назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.

За его кандидатуру проголосовали 319 народных депутатов.

Перед назначением Баканова народные депутаты поддержали представление президента об увольнении Василия Грицака с должности главы СБУ. За увольнение Грицака проголосовали 333 депутата.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

С июня он исполнял обязанности главы СБУ, в связи с тем, что Грицак ушел в отпуск.

«Новое время» публикует главные факты о новом главе Службы безопасности Украины Иване Баканове.

Родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

Друг детства президента Украины Владимира Зеленского, с которым Баканов жил в одном подъезде, а также вместе учился в университете.

Имеет экономическое и юридическое образование. В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2006 году — Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины.

С 25 января 2013 года стал руководителем Квартал 95, а с 27 декабря 2013 года — руководителем студии Квартал-95.

Со 2 декабря 2017 года по 27 мая 2019 года был главой партии Слуга народа. В 2019 году во время президентской предвыборной кампании стал главой предвыборного штаба Владимира Зеленского.

22 мая 2019 года Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Получил звание лейтенанта.

С 28 мая 2019 года является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 3 июня 2019 года — временно исполняющий обязанности главы СБУ.

Женат. Имеет двух сыновей.