закрыть
29 августа 2019, четверг, 23:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Рада досрочно прекратила полномочия ряда народных депутатов

  • 29.08.2019, 22:48
Рада досрочно прекратила полномочия ряда народных депутатов

После этого новые члены Кабмина приняли присягу.

Верховная Рада 9-го созыва досрочно прекратила полномочия 5 народных депутатов из фракции "Слуга народа" в связи с тем, что назначила их членами Кабинета Министров во главе с Алексеем Гончаруком.

Как передает Цензор.НЕТ, досрочно прекращены полномочия Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад, Михаила Федорова, которые приняли присягу народных депутатов в этот же день утром.

Как сообщалось, Малюська стал министром юстиции Украины, Оржель – министерства энергетики и защиты окружающей среды, Криклий – министром инфраструктуры, Новосад – министром образования и науки, Федорова – вице-премьером – министром цифровой трансформации.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич