Ученые нашли гигантскую черепаху, которая давно считалась исчезнувшей 30.08.2019, 15:56

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В последний раз о ней упоминали 100 лет назад.

Галапагосские острова – уникальное место на планете, где сохранились редчайшие представители флоры и фауны, многие из которых обитают только здесь, пишет thehappy.news.

Известно, что сам основоположник теории эволюции Чарльз Дарвин изучал местные виды.

Другое название местности – «Черепашьи острова». Именно на Галапагосах сохранились те виды черепах, которых больше нет нигде в мире.

Не так давно ученым посчастливилось обнаружить вид, который давно считался вымершим: в последний раз гигантская черепаха этого вида была замечена более 100 лет назад.

Биологи считают, что это может быть самка: в таком случае можно будет попытаться вернуть этот вид путем скрещивания. По мнению ученых, Галапагосские острова полны тайн и загадок: возможно, у них получится найти еще нескольких представителей редких видов.