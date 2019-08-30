В РФ полицейские пытались продать наркотики, чтобы повысить показатели 30.08.2019, 21:18

Случай произошел в Астраханской области.

В Астрахани возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении трех полицейских, которые пытались искусственно улучшить показатели раскрываемости, передает yusut.sledcom.ru.

Сотрудников Астраханского линейного отдела МВД на транспорте подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору в значительном размере (ч. 3 ст. 30; п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, 28 августа 2019 года они попросили своего знакомого найти покупателя наркотиков, чтобы впоследствии его задержать и привлечь к уголовной ответственности. Для реализации плана сотрудники полиции спрятали около железнодорожных путей сверток с наркотическим веществом массой 0,51 грамма.

Довести задуманное до конца полицейским не удалось, поскольку 29 августа "закладку" в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили сотрудники УФСБ России по Астраханской области.

Подозреваемые задержаны, их допрашивают. Решается вопрос об аресте.

В соседнем регионе, в Краснодарском крае 30 августа арестовали сотрудника РЖД за выращивание плантации конопли недалеко от своего рабочего места. Сотрудники полиции изъяли у него готовую к употреблению марихуану. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).