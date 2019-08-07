Ученые открыли новый вид гигантского ископаемого попугая
- 7.08.2019, 17:11
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Птицу назвали «Неожиданным Гераклом».
Палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии останки нового вида и рода попугаев, который обитал на Земле примерно 16-19 миллионов лет назад. Ученые назвали птицу "Неожиданным Гераклом", по их словам, это были крупнейшие попугаи в истории планеты, сообщает zn.ua.
Окаменелости левого и правого тибиотарзусов (так называется кость задней конечности птиц, расположенной между бедром и цевкой (костью между голенью и пальцами) были найдены еще в 2008 году. По мнению исследователей, останки принадлежали одной, очень крупной птице. Вероятно, вес ее составлял около семи килограммов, то есть, она была в два раза больше самого крупного современного попугая.
Исследователи предполагают, что попугай относился к нелетающим птицам. Вероятно, что он питался не только фруктами, но мог охотиться и на других попугаев.