Ученые открыли новый вид гигантского ископаемого попугая 7.08.2019, 17:11

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Реконструкция внешнего вида Heracles inexpectatus

Изображение: Dr Brian Choo / Flinders University

Птицу назвали «Неожиданным Гераклом».

Палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии останки нового вида и рода попугаев, который обитал на Земле примерно 16-19 миллионов лет назад. Ученые назвали птицу "Неожиданным Гераклом", по их словам, это были крупнейшие попугаи в истории планеты, сообщает zn.ua.

Окаменелости левого и правого тибиотарзусов (так называется кость задней конечности птиц, расположенной между бедром и цевкой (костью между голенью и пальцами) были найдены еще в 2008 году. По мнению исследователей, останки принадлежали одной, очень крупной птице. Вероятно, вес ее составлял около семи килограммов, то есть, она была в два раза больше самого крупного современного попугая.

Исследователи предполагают, что попугай относился к нелетающим птицам. Вероятно, что он питался не только фруктами, но мог охотиться и на других попугаев.