В Дятлово планируют поставить памятник победителю Оршанской битвы 7.08.2019, 20:49

Фото: racyja.com

Памятник или бюст великому гетману ВКЛ Константину Острожскому может появиться в 2020 году.

В 2020 году в Дятлово планируется поставить памятник или бюст основателю города — великому гетману Великого княжества Литовского Константину Острожскому (1460-1530), передает “Радыё Рацыя”.

В истории Беларуси Константин Острожский наиболее прославился победой в Оршанской битве 8 сентября 1514 года. Благодаря искусному использованию артиллерии 30-тысячное войско ВКЛ одержало блестящую победу над 80-тысячным войском Московского княжества. В честь этой победы в Беларуси 8 сентября неофициально отмечается День белорусской воинской славы.

Также Константин Иванович Острожский и его сын Константин Константинович прославились как защитники православия в ВКЛ. В Минске в их честь названа улица.

В Дятлово скульптор и керамист Николай Нестеревский предложил горожанам несколько своих проектов, посвященных Константину Острожскому. Презентация прошла в Дятловском историко-краеведческом музее. Её искренне приветствовал председатель райисполкома Александр Дубовик.

Художник познакомил присутствующих со своими работами — композиция из трёх стел с барельефом Острожского и гербом Дятлово, бюст гетмана и его портрет. Нестеревский предложил переименовать в Дятлово улицу Фрунзе в улицу Константина Острожского и поставить на ней бюст гетмана, а на въезде в город — мемориальную стелу.

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com