Видеофакт: Как выглядит Лидский замок с высоты птичьего полета 1 8.08.2019, 20:30

1,115

Замок в Лиде был построен еще в 14 веке по приказу великого князя Гедимина.

Пережил нападение крестоносцев, выдержал наступления англичан и французов в 1394-м, через 12 лет – смоленского князя Юрия Святославича, еще через век – крымских татар.

На руинах замка и повстанцы Костюшко защищались от царских войск. Сегодня замок восстановлен. Над ним, над Лидой и Щучином пролетела камера проекта «Белсата» «Беларусь с высоты птичьего полета».