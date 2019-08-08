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Видеофакт: Как выглядит Лидский замок с высоты птичьего полета

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  • 8.08.2019, 20:30
  • 1,115
Видеофакт: Как выглядит Лидский замок с высоты птичьего полета

Замок в Лиде был построен еще в 14 веке по приказу великого князя Гедимина.

Пережил нападение крестоносцев, выдержал наступления англичан и французов в 1394-м, через 12 лет – смоленского князя Юрия Святославича, еще через век – крымских татар.

На руинах замка и повстанцы Костюшко защищались от царских войск. Сегодня замок восстановлен. Над ним, над Лидой и Щучином пролетела камера проекта «Белсата» «Беларусь с высоты птичьего полета».


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