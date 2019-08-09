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Диетологи назвали полезные свойства винограда

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  • 9.08.2019, 13:25
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Диетологи назвали полезные свойства винограда

В мире насчитывается не менее 10 000 сортов винограда.

Ученые установили, какие изменения происходят с организмом после ежедневного употребления винограда. Виноград имеет не только прекрасный вкус, но и уникальные свойства, необходимые для здоровья, пишет lenta.ua.

В этом популярном фрукте содержится тиамин, калий, марганец, рибофлавин, медь, витамин В6 и витамины группы К и С. Перечисленные вещества позволяют снизить риск появления опухолей, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Ягоды богаты антиоксидантами. Особенно много этих элементов в красных сортах винограда. Антиоксиданты способствуют укреплению иммунной системы и необходимы для профилактики онкологических заболеваний.

Если ежедневно, на протяжении двух месяцев употреблять виноград, можно обогатить организм клетчаткой, минералами, витаминами и белком.

Виноград - прекрасное средство для профилактики многих болезней, улучшения памяти и продолжительности жизни, отметили специалисты.


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