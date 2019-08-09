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Где белорусские предприниматели быстрее всего уходят с рынков

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  • 9.08.2019, 13:39
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Где белорусские предприниматели быстрее всего уходят с рынков
Фото: bymedia

В чем разница между Брестом и Могилевом, и к кому по данному вопросу ближе Минск?

Рынки как место торговли в Беларуси с каждым годом теряют свою привлекательность для покупателей и, как следствие, арендаторов из числа предпринимателей. На конец прошлого года фактического использования торговых мест на них составлял 68,9%, пишет «Завтра твоей страны».

Согласно данным исследования Белстата, на конец 2018 года на всех рынках страны наличествовало 85,134 тыс. торговых мест и объектов. Но для торговли по факту использовалось только 2/3 из них – 58,672 тыс. павильонов.

Быстрее в стране исход предпринимателей из рынков происходит на Брестчине. В указанный период в регионе по назначению использовалось 9,89 тыс. мест, что составило примерно половину (54,5%) от имеющегося фонда.

Медленнее всех покупатели и предприниматели уходят с рынков Могилевской области. На конец прошлого года там торговали с 7,6 тыс. павильонов, и это самый высокий уровень фактического использования – 82,1%.

Больше всего торговых мест, благодаря расположению в Минском районе самого крупного рыночного комплекса в стране Торгового дома «Ждановичи», находится в Минской области. Из 15,397 тыс. торговых мест Минщины было задействовано 10, 345 тыс. площадок, что составило 67,2% от фонда.

Что интересно, в Минске, который находится на последнем месте в стране по количеству рыночных мест (5,161 тыс.), процент их использования остается достаточно высоким. Он выше среднего по стране и, более того, по этому показателю (78%) Минск уступает только Могилевщине.

Для сравнения: фактическое использование мест в главных конкурентах рынкам – торговых центрах Беларуси – в среднем составило в 2018 году 79,6%. В Минске этот показатель достиг 80,7%, а самое высокое фактическое использование площадей торговых центров на Гомельщине – 90,1%.


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