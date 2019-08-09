закрыть
9 августа 2019, пятница, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусы стали меньше есть картошки и хлеба

5
  • 9.08.2019, 20:48
  • 1,665
Белорусы стали меньше есть картошки и хлеба

За последние 13 лет рацион белорусов изменился.

Население Беларуси медленно, но уверенно поправляется - вот уже более 25% жителей нашей страны в возрасте от 16-ти и старше имеет избыточный вес. Пять лет назад этот показатель был на 1% меньше. Это данные из свежего отчета Белстата. Здесь же мы узнали, что среди сельчан людей с избыточным весом больше, чем среди городского населения (30% против 23,4%). Возможно, это потому, что больше 80% молодежи живет в городах, пишет kp.by.

Статистики подтверждают, что молодежь заметно меньше обременена лишними килограммами. Так, в возрастной группе 16 - 29 лет людей с избыточным весом всего 5,7%. У тех, кому от 30 до 39 лет - 12,9%, а 40-49 лет - 23,7%, но именно в этих возрастных группах за последние пять лет наблюдается тенденция к похудению. В группе 30 - 39 лет процент людей с избыточным весом уменьшился с 15,7 до 12,9%, 40 - 49 лет - с 25,3 до 23,7%. У тех, кому за 60, наоборот - на 3% стало больше тех, кому пора бороться с лишними килограммами.

Больше всего людей с избыточным весом живет в Минской области - 28%, меньше всего - в Минске - 19,8%.

Прояснить картину помогает статистика по физической активности. Именно в возрастной группе 16 - 29 лет занимающихся физкультурой и спортом больше - 47%. При этом горожане занимаются спортом больше, чем сельские жители - 30,1% против 16,7%.

А вот как изменился рацион питания, от которого существенно зависит вес. За 13 лет в рационе белорусов уменьшилось потребление хлеба, картофеля, растительного масла, маргарина и других жиров, молока и молочных продуктов, рыбы. Зато выросло потребление овощей, фруктов и ягод, мяса.

Но, судя по болезням, до идеального рациона нам еще далеко. Так, по данным того же Белстата, в Беларуси увеличилось количество заболеваний эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ. В 2013 году их диагностировано 74,2 тыс., в 2018-м - уже 104,5 тыс.

Врач-диетолог: «Физические работы в огороде и на поле несоизмеримы с кардионагрузками, тренировками»

Статистика вызывает вопросы. Например, сельских жителей с избыточной массой тела больше. Неужели физический деревенский труд меньше сжигает калорий, чем городская жизнь?

- Это связано с тем, что в деревнях люди много пьют алкоголя, много едят картошки и хлеба и мало белковой пищи, мало двигаются, - комментирует врач-диетолог Ирина Яблонская. - И это несмотря на все физические работы в огороде и на поле, они все равно несоизмеримы с кардионагрузками, тренировками. В деревнях таких возможностей просто нет даже технически.

Многие люди недооценивают ситуацию. Их все устраивает, им кажется, что у них все хорошо. Но как раз в возрастной группе с 16 до 49 лет у каждого второго - избыточная масса тела. Нет, это еще не ожирение. Оно сразу не возникает. Оно начинается с избыточной массы тела. Потому что слишком много уличной еды, фастфудов, гиподинамии. И на самом деле не так много людей, которые активно занимаются спортом.

Я соглашусь с тем, что потребление хлеба и картофеля уменьшилось. Сейчас уже все знают о вреде крахмала, избытке углеводов. Люди действительно стали есть больше разных овощей, которых у нас сейчас предостаточно и они доступны круглый год.

Диетолог подчеркнула, что одним питанием держать вес в рамках нормы не получится. Обязательно надо двигаться, чтобы увеличить уровень метаболизма: «Можно есть что хочешь и сколько хочешь, если ты эти калории расходуешь. Если потребляешь больше, чем тратишь, то вся твоя деятельность, связанная с физическими нагрузками, сводится к нулю, если не в минус».

Полезно, вкусно и готовить недолго

- Питание должно быть разнообразным, - говорит врач-терапевт Екатерина Бурляева. Обязательно должны присутствовать животные и растительные белки. Белки животного происхождения (мясо, птица, рыба, творог, яйца) необходимо употреблять не реже двух раз в сутки. Например, на завтрак могут быть творог и каша, на обед - мясо или рыба и каша, на ужин - мясо или рыба с овощами. Дополнить это меню можно фруктами и кисломолочными продуктами во время перекусов в течение дня. Конечно, любое питание необходимо подстраивать под хронические заболевания (гастрит, язва желудка, желчекаменная болезнь и т.д.). Чтобы не тратить много времени на приготовление каждый день, можно приготовить одно блюдо на несколько дней, а потом просто разогревать его. Также можно самостоятельно приготовить котлеты или пельмени и заморозить их. Перед едой доставать из морозильника и разогревать. Это будет намного вкуснее и полезнее, чем покупать такую еду в магазине.

А у вас вес не избыточный?

Хотите узнать, есть ли у вас избыточный вес - высчитайте свой индекс массы тела (ИМТ). Разделите свой вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Например, вы весите 65 кг при росте 170 см. Значит, ИМТ = 65/1,7х1,7 =22,5. Это в пределах нормы, которую ВОЗ держит в рамках от 18,5 до 24,5.

ИМТ от 25 и выше - избыточная масса тела.

ИМТ от 30 и выше - ожирение.

ИМТ меньше 18,5 - недостаточная масса тела.

ИМТ меньше 16 - тяжелая форма дистрофии.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип