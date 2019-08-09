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Заико о рынке труда в Беларуси: Это рынок невольников!

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  • 9.08.2019, 21:38
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Заико о рынке труда в Беларуси: Это рынок невольников!

Власти не хотят, чтобы в деревне были свободные, богатые и самостоятельные люди.

Об этом Леонид Заико заявил в программе на «Примусе», передает «Салiдарнасць» .

— Мы прирастаем корнями к одному месту, и это является ловушкой. Люди не думают за рамками радиуса десять километров от своей квартиры.

— Это наследие проклятого прошлого феодализма, — высказался Леонид Заико. — Меня это поражает. И главное, что папы-мамы, дедушки-бабушки непременно хотят, чтобы дети построили квартиру и непременно в Минске. Это будет Каменная горка, каменный мешок, совершенно бесперспективное место, где на каждый метр 244 Фроси и Васи, которые работают на тракторном или других заводах и у которых жизнь в деревне была бы лучше.

Решить проблему занятости на селе может только частная собственность, считает экономист. Мешают этому власти, которые не хотят, чтобы в деревне были свободные, богатые и самостоятельные люди.

— Посмотрите, что такое американский фермер? У него два кольта, дробовик и своя земля. И попробуй сунься! Поэтому если нет частной собственности на землю, людей будет мотать по стране, как щепку в Эгейском море. Земля привязывает, кормит и дает все, что хотите. Мы загнали людей в бетонные коробки с чистого воздуха из деревянного дома.

Как отметил Заико, на первом месте у людей во всем мире работа.

— Как мои друзья делают? Жил в Вашингтоне — нашел работу в Калифорнии. Поехал, контракт подписал, потом взял напрокат здоровый трейлер, сел за руль, погрузил вещи и поехал. А у нас попробуй человека сковырни. Он будет сидеть в своем Шклове. И что? Это рынок труда? Это рынок невольников, прикованных к своим местам. Рынок — это мобильность, — заключил эксперт и предложил убрать регистрацию по месту жительства и стимулировать развитие арендного жилья.


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