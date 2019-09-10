Эксперты США помогут Украине обойти энергетические угрозы РФ 3 10.09.2019, 14:16

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Специалисты помогут разработать план действий для Украины.

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая будет способствовать обеспечению власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к перебоям энергопоставок из России. Об этом сообщает unian.net cо ссылкой на посольство США в Украине сообщает в Facebook.

Отмечается, что команда экспертов будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев энергопоставок со стороны России. «Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии», - отметили в посольстве.