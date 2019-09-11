Ученые обнаружили в недрах Земли неизвестных науке существ 4 11.09.2019, 8:05

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Иллюстрационное фото

Организмы найдены в пещерах самого глубокого рудника мира.

Ученые обнаружили одноклеточные микроорганизмы, которые могут жить без кислорода и солнечного света. Их выявила группа исследователей Университета Торонто, возглавляемая Барбарой Шервуд Лоллар, в подземных водах шахты Кидд, сообщает lenta.ua.

Организмы, состоящие из одной клетки, найдены в пещерах самого глубокого рудника мира, дно которого находится ниже уровня моря на 3 тысяч метров. Постоянная темнота и отсутствие кислорода не являются препятствием для их жизнедеятельности. Питание обеспечивается за счет химических веществ, которые образуются в результате взаимодействия воды и окружающих пород. Минерал пирит, по словам геолога Лоллар, буквально съедается этими существами.

Специалисты планируют в ходе изучения найденных микробов установить их связь с другими обитателями подземных глубин, попытаются выявить при этом общие признаки. Также они надеются, что результаты будущих исследований помогут найти ответ на вопрос, когда и как возникла жизнь на планете Земля.