Политзаключенный Дмитрий Полиенко добился освобождения из ШИЗО 1 11.09.2019, 10:27

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Он держал семидневную голодовку.

Вчера, 10 сентября, политзаключенный Дмитрий Полиенко вышел из штрафного изолятора СИЗО-1, где держал 7-дневную голодовку! Самочувствие Дмитрия заметно ухудшилось, сообщает телеграм-канал Баста.

Дмитрий написал жалобу на действия администрации, которая оказывает на него давление различными способами.

Часть переписки не доходит ни Дмитрию, ни тем, кто поддерживает узника режима в застенках. В том числе, Полиенко пытался сообщить о возможности заключения в изолятор, однако только по освобождению друзья и товарищи узнали, что Дмитрий неделю провёл в карцере, объявив голодовку, чтобы защитить свои права.

Соратники политзаключенного считают, что в условиях постоянного давления и издевательств со стороны администрации СИЗО-1, жизнь и здоровье Дмитрия Полиенко находится под угрозой.

Они призывают всех неравнодушных к распространению информации, акциям солидарности и прямой помощи.

Свобода Дмитрия - свобода каждого и каждой из нас.