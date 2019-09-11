Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении 13 11.09.2019, 12:50

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Фото: УНН

За законопроект проголосовали народных 316 депутатов.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение, пишет «Новое время».

За законопроект 1031 на заседании парламента в среду, 11 сентября, в первом чтении проголосовали народных 316 депутатов.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 368−5, которая предусматривает для чиновников лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за незаконное обогащение на сумму, которая более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов (204 тыс. грн) превышает их доходы.

Также вводится новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора.

История вопроса

Статью 368−2 о незаконном обогащении ввели в Уголовный кодекс в 2015 году. Благодаря системе электронных декларации Национальное антикоррупционное бюро использовало ее для производств против чиновников с сомнительными доходами.

Если чиновник не мог объяснить происхождение активов на сумму выше тысячи необлагаемых минимумов, т. е. 960 тыс. грн, то ему грозило лишение свободы на срок от 2 до 10 лет с конфискацией имущества.

Однако в феврале 2019 года Конституционный суд признал эту статью неконституционной. Судьи аргументировали свое решение тем, что статья нарушает презумпцию невиновности: вместо того, чтобы сторона обвинения доказывала незаконность приобретения активов, гражданин сам вынужден объяснять законность своих доходов.

Представление в КС направили 59 народных депутатов из разных фракций, часть из которых сами были фигурантами производств именно по статье о незаконном обогащении.

Почему статью хотят вернуть

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие уголовной ответственности за незаконное обогащение нивелирует роль системы электронного декларирования в предупреждении и выявлении коррупции. По их мнению, без уголовной ответственности декларирование может быть использовано для легализации активов, приобретенных незаконным путем.

Также сказано, что установление уголовной ответственности за незаконное обогащение является обязательством Украины по Меморандуму о взаимодействии с Международным валютным фондом от 22 апреля 2014 года, а также по статье 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года, ратифицированной украинским парламентом 18 октября 2006 года.

Рассматривать дела о незаконном обогащении чиновников будет Высший антикоррупционный суд.