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Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

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  • 11.09.2019, 13:37
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Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Владимир Зеленский

Украинские депутаты будут лишены неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины по поводу неприкосновенности народных депутатов Украины", сообщает 11 сентября пресс-служба главы украинского государства.

"Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы", – сказано в сообщении.

В соответствии с новой редакцией статьи 80 Конституции, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203.

20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.

Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения об отмене депутатской неприкосновенности.


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