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Евреи из Мексики приехали в Гродно знакомиться с землей предков

  • 11.09.2019, 13:59
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Евреи из Мексики приехали в Гродно знакомиться с землей предков
Фото: hrodna.life

В начале сентября семья Фэинсод преодолела океан и приехала в Гродно, чтобы увидеть родной город их предков.

В начале 1940-х годов тут жили их родные по фамилии Любич, которые погибли во время холокоста. Удалось выжить только тем, кто успел до войны уехать в Мексику, а также тем, кто ушел воевать, пишет hrodna.life.

Еврейская фамилия Любич была одной из самых распространенных не только в Гродно, но и других крупных городах Восточной Европы. Такую фамилию носили торговцы, банкиры, сапожники и многие другие евреи. Родственники семьи Фэинсод были разносторонними людьми – семья среднего класса. Глава семейства работал на обувной фабрике, а его жена присматривала за детьми. Жили, вероятнее всего, в “занеманском форштадте”.

Отправляли за океан в поисках лучшей жизни

“Бабушка говорила, что жили Любичи где-то недалеко от реки. И чтобы войти в город нужно было ее перейти, – рассказывает Ханна Фэинсод. – Семья у нас была большая. У прадедушки и прабабушки было около десяти детей, точное количество мы не знаем. Но за океан, в Мексику, перебралось пять сестер, среди них и наша бабушка Ида Любич.

Первая сестра уехала за океан сразу после Первой мировой войны. Спустя некоторое время она написала родственникам, что хорошо устроилась и другим можно приезжать. Спустя годы к ней приехали и остальные девочки. Ида переехала в Мексику в 1929 году и прожила там до 1999 года.

Почему уезжали за океан? Как она рассказывала, в послевоенные годы было тяжело жить в Гродно и родители старались отправлять своих детей в другие страны для лучшей жизни. Наша семья выбрала Мексику”.

Из Гродно спасся только Шимен

Та часть семьи Любич, которая осталась в Гродно, погибла во время Второй мировой войны. Удалось выжить только одному из сыновей – Шимену Любичу. Его жена и двое дочерей, мать, младший брат Рубен и его жена в 1942 году были вывезены из Гродно в Освенцим.

“Братья нашей бабушки были талантливыми певцами, – добавляет брат Ханны Рубен, – Старшего звали Шимен, он был кантором в большой синагоге, а также выступал в театре, работал как оперный певец. Его младший брат Рубен был также кантором, только уже в деревянной синагоге на другом берегу Немана. Вся семья жила в Гродно, на жизнь не жаловались.

Хор в котором пел Шимен. Гродненская синагога, 1935 г.

В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, старший брат Шимен ушел воевать против немцев и попал в плен. Находился в концлагере Биркенау с 1939 по 1945 годы. Вся остальная семья в 1941 году оказалась в гетто, их через год вывезли в Освенцим. Там разделили и убили. Шимен выжил и после войны перебрался в перевалочный лагерь для беженцев, который находился возле Франции и Германии. В 1948 году он с трудом успел перебраться за океан. Посетил в Мексике своих сестер, а спустя некоторое время перебрался в Израиль. Там продолжил петь в синагоге, а также был поваром в армии. Умер в 1985 году”.

В Гродно нет уже того еврейского духа

В современном Гродно потомкам семьи Любич уже ничего не напоминает про довоенную жизнь их семьи. Несмотря на то, что они даже не знают улиц и домов, где жили их предки, им важно было сюда приехать: познакомиться и прочувствовать место, откуда их корни.

Семья Фэинсод в музее синагоги в Гродно

“Мы побывали в синагоге, съездили на старое кладбище и нашли там три старых мацевы с фамилиями Любич, но не можем утверждать, что это наши родственники. Евреев с такой фамилией в Гродно было много. Но те имена, которые мы знали, найти уже было невозможно – тех людей вывезли из города и убили в Освенциме.

Поездкой в Гродно мы остались довольны, мы первый раз тут и приехали сюда специально всей семьёй. Кто-то приехал из Израиля, а кто-то из Мексики, где жила бабушка. Гродно красивый город и тут хорошая атмосфера, но в нем уже нет того еврейского духа, про который нам рассказывали и который был тут до войны”, – добавил Рубен.

Семья Фэинсод в гродненской синагоге

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