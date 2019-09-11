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Вот мы строили, строили и наконец построили...

  • Виктор Горбачев
  • 11.09.2019, 16:27
Вот мы строили, строили и наконец построили...
Иллюстрационное фото

«Табакерки» могут же! А что с цементом не так?

Нет, Вы слышали?

Модернизация цементных заводов в стране признана провальной! Ну, типа зря бабло вкладывали.

О ужОс!

Нет, это не я так говорю. Это гражданин председатель КГК (комитета государственного контроля) Анфимов подвел черту. Не к черту подвел и послал, а подвел полоску деятельности данной сферы.

Ну, мол вложенные в «модернизацию» цементных заводов государственные средства не принесли должной отдачи.

О как! Так прямо сегодня, на коллегии Комитета госконтроля, где рассматривались результаты мероприятий по вопросам эффективности работы организаций цементной промышленности, и заявил.

Проще говоря - ж...па. Это уже я так грубо говорю. Ну, чтобы было понятнее. Он же так не скажет?

Понимаете? «На «модернизацию» цементных заводов государством затрачены колоссальные средства - более $1,1 млрд, на сотни миллионов долларов была оказана государственная поддержка. Желаемой отдачи от этих средств пока нет», - сказал гражданин Анфимов.

Хорошо, признали факт - ж...па! Толку от вложений нет. И?

И самое интересное!

И дальше будут вкладывать! Для финансового оздоровления цементной отрасли в текущем году "главой государства" принят указ, предусматривающий отсрочку и рассрочку платежей за потребленные энергоресурсы, а также по обязательствам перед республиканским бюджетом и банками. Ну, мол это позволит немного улучшить показатели деятельности цементных заводов дальше.

О как! Одной рукой вкладывают и говорят - жопа, а второй тут же начинают опять вкладывать.

- Вот мы строили, строили и наконец построили.

- Абдула, поджигай!

Прошло 25 лет, и начинают признавать факты провалов модернизации.

Агрогородки вместе с сельских хозяйством, где? А! Об...нных коров отмывают. Деревообработка где? А! Разрешили кругляк гнать во все стороны - лишь бы? Образование? Медицина? Армия? Джинсы белорусские? Джилли?

И чем больше вложений и модернизации со стороны государства, тем объемнее ж...па! А главное что? Виноваты все - кроме!

Александр Григорьевич! Вы слышите? Вам не говорили правду и разводили!? Вы просто не знали, что так на самом деле!? Окружение "модернизировало" не так! И не в те карманы. Разберитесь. Наведите порядок. Ну как же так? Вы со всей душой, знаниями, умениями и желаниями - а они? Прям до слез! Вот "Табакерки" - могут же! А что с цементом не так?

Однако! Еще не все потеряно. Правда? Еще есть время и люди. Во тогда уж, прям аж! Главное ждать. Ну, потом! Сейчас, мы уж как нить потерпим и подождем. Но потом!

Сегодня по три, а вот завтра - по пять! Абы не было.

Верим!

И тут у меня вдруг вопрос возник.

- А с какого цемента строится "самая лучшая и качественная, самая современная и модернизированная" АЭС в мире? Ну, Островецкая?

- Oh no!?

- Oh yes!

P.S. На фото гражданин Анфимов, главный контролер страны. Сказавший вслух про провал цементной отрасли. И вот сейчас мазь модернизации прям и попрет!

Виктор Горбачев, "Фейсбук"


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