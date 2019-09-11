Трамп прокомментировал отставку Болтона 11.09.2019, 22:45

1,646

Дональд Трамп

Президент США раскрыл детали увольнения своего советника журналистам.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал внезапное увольнение своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, при этом отметив, что тот не разделял приоритетов администрации. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам американского лидера, Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации.

Президент США критически оценил и проведенное Болтоном сравнение между усилиями по денуклеаризации Северной Кореи и "ливийской моделью", которое разозлило северокорейского диктатора Ким Чен Ына перед прошлогодним саммитом с Трампом.

Трамп также заявил, что они с бывшим советником расходились во взглядах на ситуацию в Венесуэле.