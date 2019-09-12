США активируют договор, допускающего оказание Венесуэле военной поддержки 12.09.2019, 13:24

Решение было принято в ответ на масштабные маневры узурпатора Мадуро.

В свете последних событий в Венесуэле Госсекретарь США Помпео объявил о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи, допускающего оказание стране военной поддержки.

В связи с текущей ситуацией в Венесуэле США объявили о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, или TIAR), который позволяет Венесуэле обратиться к другим подписавшим его странам за военной поддержкой. Об этом говорится в официальном заявлении главы Госдепа США Майка Помпео, распространенном в среду, 11 сентября, сообщает dw.com.

По словам Помпео, данное решение было вызвано, кроме прочего, масштабными учениями, которые лояльные главе Венесуэлы Николасу Мадуро начали на границе с Колумбией 10 сентября. "Недавние агрессивные действия венесуэльской армии на границе с Колумбией, а также присутствие незаконных вооруженных группировок и террористических организаций на территории Венесуэлы показывают, не только то, что Николас Мадуро представляет собой угрозу для венесуэльского народа, но и то, что его действия угрожают миру и безопасности соседей Венесуэлы", - заявил госсекретарь США.

The U.S. joins 11 partner nations in invoking the Rio Treaty to confront the political, economic, & humanitarian crisis unleashed by Maduro on #Venezuela & the region. Together we will consider multilateral economic & political options to end the havoc. https://t.co/COIIcIEWav — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 11, 2019

Кроме США и венесуэльской оппозиции, решение о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи поддержали еще 10 государств.

Межамериканский договор о взаимной помощи

Межамериканский договор о взаимной помощи был подписан в 1947 году в Рио-де-Жанейро на Межамериканской конференции по обороне. Главный принцип соглашения заключается в том, что нападение на любое государство из числа подписавшихся трактуется как нападение на все страны-участницы.

Большинство стран, подписавших договор, ратифицировали его в 1948 году. Одна из статей договора предусматривала его вступление в силу после того, как он будет ратифицирован двумя третями подписантов. Это было достигнуто в декабре 1948 года, после ратификации МДВП в Коста-Рике. В том же году на основе данного договора была создана Организация американских государств (ОАГ). На сегодняшний день членами договора являются 17 стран, в том числе США.

Венесуэла вышла из числа стран-участниц МДВП в 2013 году во время правления предшественника Мадуро Уго Чавеса. Кроме того, из договора вышли Эквадор, Боливия и Никарагуа. В середине июля 2019 года парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, одобрил закон о возвращении страны к этому договору, позволяющему обратиться к другим государствам за военной помощью. В свою очередь Верховный суд Венесуэлы, сохраняющий лояльность режиму Мадуро, объявил решение парламента о возобновлении действия договора незаконным.

Мадуро опасается военной интервенции США

Ранее временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, который с января 2019 года борется за власть в стране с главой государства Николасом Мадуро, заявил, что не исключает возможности военного вмешательства США для свержения режима Мадуро. Некоторые эксперты полагают, что возвращением к Межамериканскому договору о взаимной помощи переходное правительство Гуайдо хочет создать правовые рамки для подобного вмешательства.

Эту же позицию выразил в четверг, 11 сентября, официальный представитель МИД Венесуэлы, добавив, что инициативы "небольшой группы стран ОАГ угрожают миру и целостности Венесуэлы и всего континента". Он назвал решение Гуайдо вернуться к МДВП легализацией агрессии США.