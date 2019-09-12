«Половина жителей Столбцов не хотела давать показания: человек через 13 лет вернется» 17 12.09.2019, 14:02

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Суд над убийцей учительницы и школьника в Столбцах оставил много невыясненных вопросов.

Озвучен приговор по делу о двойном убийстве в столбцовской школе. 16-летнего школьника за убийство учительницы и ученика проговорили к 13 годам колонии и 110 тысячам рублей компенсации для семьи убитой. Это максимально возможный срок наказания, сообщает «Белсат».

На оглашение приговора пустили только близких. Суд над 16-летним учеником столбцовской школы проходил в закрытом режиме. За убийство учительницы и одиннадцатиклассника Вадим М. получил максимально возможный срок.

«Был признан виновным в убийстве двух лиц из хулиганских побуждений. Также был признан виновным в покушении на убийство двух лиц и лиц, выполнявших общественный долг, а также в злостном хулиганстве», – говорит Егор Ситников, прокурор.

В то, что подросток раскаялся, муж и сын убитой учительницы не верят. Артем Пархимович, сын погибшей учительницы:

«Половина жителей Столбцов боялась давать показания. Человек через 13 лет вернется. Что ему помешает взять этот нож в руки? Ничего!»

11 февраля 10-классник Вадим М. пришел в школу, имея при себе нож, молоток, дымовые шашки и петарды. Он ударил ножом учительницу истории, ранил двоих парней, которые пытались его остановить, и зашел в соседний класс. Там он подошел к Александру Романову, который сидел за последней партой, нанес ему смертельный удар в шею и выбежал из школы. Так картину трагедии, произошедшей в Столбцах, описывает Следственный комитет.

На похороны Александра Романова и Марины Пархимович пришли сотни людей. Учительницу Вадим убил, так как «достала» – так, по словам матери, свой мотив подросток объяснял следователям. Зачем убил одиннадцатиклассника, Вадим так и не рассказал.

Вячеслав Пархимович, муж погибшей учительницы:

«Суд прошел, ответа нет!»

Никто из учеников и учителей не подозревал, что тихий замкнутый парень может убить. Но трагедии можно было избежать – считают родственники убитой. Вячеслав Пархимович, муж погибшей учительницы:

«Он носил нож целый месяц, и родители не видели этого! Доверяли ребенку! Да и нож не маленький, а – во!»

Выявить подростка, который скрывает агрессию, способны школьные психологи, утверждает ученый Евгений Малиновский. Для этого есть проекционные тесты. Евгений Малиновский, кандидат психологических наук:

«Если подросток или юноша на вопрос, кого он любит, отвечает «никого», когда отвечает, что он ненавидит, что ему ничего не нравится, когда есть негативные мотивы отношений, то это предпосылка для преступления».

После трагедии в Столбцах Лукашенко объявил выговор министру образования, школам приказали установить турникеты и выслали инструкцию для выявления экстремистов. Чтобы трагедия не повторилась, по мнению психолога, нужно пойти другим путем.

«Чтобы подросток или юноша мог свободно выражать свои мысли, не боясь, что он попадет под критику учителя или администрации. […] Дать больше места личности человека, чтобы он делал свободный выбор!» – говорит Евгений Малиновский.

Первый звонок в школе номер 2 в Столбцах прошел без директора Оксаны Лось. 20 августа она подписала заявление об увольнении по собственному желанию. Учителя и родители считают, что на нее нажало начальство.