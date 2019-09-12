Кыргызстан и Узбекистан обменялись участками территорий 1 12.09.2019, 16:11

Фото: RFE/RL

Демаркация границ будет проводиться в течение недели.

Полномочное представительство правительства Ошской области подтвердило обмен земли с Узбекистаном, сообщает кыргызстанское издание Kloop. Узбекистану была передана территория у водохранилища возле села Керкидан в Араванском районе, в округе Тоо-Моюн. Взамен Кыргызстан получил участок возле села Гулбаар. Демаркация границ будет проводиться в течение недели, сообщает "Настоящее время".

Участки у сел Керкидан и Гулбаар имеют одинаковую площадь в 407 га.

"Этот обмен давно инициируется кыргызской стороной. Во время последних переговоров была достигнута договоренность о делимитации границ", – заявил пресс-секретарь Ошской администрации Нуркыз Кадырбек кызы.

Это означает, что теперь все водохранилище Керкидан будет находиться на территории Узбекистана (у жителей киргизского села Керкидан останется доступ к воде на реке, которая вытекает из водохранилища). Но дорога из Аравана в Ош полностью будет проходить по территории Кыргызстана. Раньше людям приходилось ездить в соседнее село по территории Узбекистана.

"Участок возле села Гулбаар в Араванском районе включает в себя стратегический объект, к нему очень близко находится дорога. Во-вторых, это поливаемая территория, а участок у Керкиданского водохранилища неорошаемый, там только камни. Они (Узбекистан) поставили условие, что если вы (Кыргызстан) хотите обменять землю в Араване, то вы должны дать территорию нашему айыл окмоту", – говорит Нуркыз Кадырбек кызы.

У Кыргызстана и Узбекистана на конец 2017 года оставались несогласованными 208 километров границы. Территориальные вопросы регулярно становятся причинами столкновений между местными жителями и пограничниками двух стран. Несколько месяцев назад такой конфликт произошел в Керкидане: местных жителей возмутило то, что пограничники Узбекистана начали устанавливать ограждения возле водохранилища.