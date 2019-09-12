Молодой минчанин: Я хотел бы, чтобы сменилась власть 12.09.2019, 16:14

Молодые белорусы — за европейское будущее страны.

Продолжается сбор подписей на улицах Минска за кандидатов от «Европейской Беларуси». Молодой минчанин в интервью пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» рассказал, почему отдал свой голос именно за эту политическую силу.

- Потому, что увидел европейский флаг здесь, потому что эта тема для меня актуальна.

Я хотел бы, чтобы сменилась власть, потому что 25 лет уже прошло, а у нас ничего не меняется. Свое будущее вижу в этом направлении.

Сегодня пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в Минске, Бресте, Светлогорске, Орше, Бобруйске, Молодечно, а также в нескольких населенных пунктах Слонимского района.

Места и время проведения:

Минск

станция метро «Тракторный завод»: 15.30 — 18.30, Ирина Халип,

перекресток улиц Ложинская и Гинтовта: 16.00 — 20.00, Ольга Николайчик,

станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 16.00 — 19.30, Оксана Юшкевич,

площадка у входа в Комаровский рынок: 11.00 — 17.00, Алесь Круткин,

улица Янки Брыля, 22, магазин «Евроопт»: 16.00 — 18.00, Андрей Войнич,

станция метро «Спортивная», выход к ТЦ «Тивали»: 16.00 — 20.00, Валерий Бычковский,

станция метро «Каменная горка», выход к ТЦ «Материк»: 17.00 — 20.00, Елена Терешкова,

станция метро «Пушкинская», выход к ресторану MCDonalds: 15.30 — 19.30, Максим Винярский,

улица Мирошниченко, 3, магазин «Виталюр»: 14:30 — 18:30, Василий Гуща,

перекресток проспекта Независимости и улицы Комсомольской: 17.30 — 20.00, Дмитрий Черняк.

Брест

перекресток улиц Советская и Московская, кинотеатр Беларусь: 16.00 — 19.00, Полина Шарендо-Панасюк,

Молодечно

сквер у костела Святого Иосифа, 17.00 — 19.30, Андрей Марков,

Орша

площадь Ленина: 14.00 — 20.00, Дмитрий Козлов,

Светлогорск

улица 50 лет Октября, 33, магазин «Алми»: 12.00 — 16.00, Савич,

Слонимский район

аг. Межевичи: 10.00 — 14.00, Виктор Марчик.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.