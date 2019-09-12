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В Жлобине уволили женщину, которая нанесла заводу ущерб на 17 копеек

  • 12.09.2019, 20:53
В Жлобине уволили женщину, которая нанесла заводу ущерб на 17 копеек

Женщина отработала на предприятии 27 лет.

Белорусский металлургический завод сообщает, что в августе с завода согласно действию директивы № 1 было уволено четыре человека: два прогула и два хищения.

Один мастер пытался похитить лимонную кислоту весом 1260 грамм на сумму 2 рубля 51 копейка, как потом оценили эксперты. Стаж на предприятии заводчанина составлял 10 лет. Его уволили.

Второй нарушитель — женщина, отработавшая на предприятии 27 лет. Когда после смены пересекала проходную, ее попросили показать содержимое сумочки. А там — 250 мл моющего средства. Ущерб, как оценили эксперты, составил 17 копеек. Женщину уволили.


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