Жители Хойнинского района паникуют из-за пожара в чернобыльской зоне 13.09.2019, 12:20

Хойники окутаны дымкой.

Жители Хойникского района Гомельской области начинают паниковать: в зараженной радиацией 30-километровой чернобыльской зоне начался масштабный пожар. Данный факт официально подтвердили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и ряд украинских СМИ, сообщает Telegram-канал NEXTA.

- Вчера мы все наблюдали огромный столб дыма в выселеной зоне, - пишут нам жители города Хойники. - Также видели передвижение пожарных машин со спецсигналами. В городе ходят слухи, что полностью сгорела деревня Ломыш в зоне отчуждения. Так ли это на самом деле - неизвестно, поскольку желающие это проверить вряд ли найдутся. А если даже найдутся - в зону их никто не пропустит. Однако город Хойники сегодня с самого утра окутан дымкой. Пахнет гарью.

Разумеется, если пожар бушует на украинской стороне - это не сфера ответственности белорусского МЧС. Однако там могут гореть зараженные радиацией леса - ничего хорошего в атмосферу такой дым точно не выделяет. А для огня и радионуклеидов государственные границы, как известно, не имеют значения.

Также нформация о пожаре в чернобыльской зоне на территории Хойникского района Гомельской области подтверждается в служебных оперативных сводках МЧС Беларуси.

50 гектаров зараженных радиацией леса и травы - это серьезно. На всякий случай мы бы советовали жителям Хойникского района без особой нужды из домов не выходить, окна не открывать и пользоваться хотя бы респираторами.