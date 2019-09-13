Биологи нашли место в океане, где киты обмениваются песнями 13.09.2019, 16:04

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В этом месте происходит «культурный обмен» между китами.

Согласно исследованию, опубликованному на прошлой неделе в Royal Society Open Science, в Тихом океане есть место, где горбатые киты собираются и поют песни. Это происходит поблизости острова Рауль, в 1000 км от северо-восточного побережья Новой Зеландии. Как выяснилось, киты там не только исполняют свои песни, но и делятся ими с сородичами, пишет "Вокруг света".

Специалисты установили, что песня горбатого кита несет информацию о том, где он родился. Лето животные проводят в холодных водах, где много корма, а зимой возвращаются на юг для спаривания. Добравшись в родные места, самцы исполняют "мелодию", характерную для этой местности. И песни китов, родившихся в одних и тех же местах, очень похожи. Но при этом из года в год песни приобретали новые элементы.

Десятилетия исследований показали, что киты перенимают фрагменты мелодий из песен других регионов. Однако это порождало новые вопросы: где киты собирают новые мелодии, если всегда отправляются спариваться в одни и те же места? В сезон кормежки они в основном молчат, значит, есть другое время и место, где они собираются вместе. Ответ удалось получить благодаря наблюдениям смотрителей Департамента охраны природы Новой Зеландии. На протяжении последнего десятилетия они замечали, что киты собираются у острова Рауль.

Где киты собираются, чтобы обменяться песнями?

Необычное поведение заинтересовало группу ученых из Южно-тихоокеанского консорциума по исследованию китов и Сент-Эндрюсского университета. Киты почему-то стремились попасть в район острова Рауль, “вместо того, чтобы плыть по прямой к месту кормежки, из точки А в точку В”, – замечает доктор Рошель Константин, одна из авторов исследования.

В 2015 году ученые отправились к острову Рауль. Когда они спустили под воду гидрофон, оказалось, что песни звучали безостановочно: в каждую секунду звучал голос по меньшей мере одного кита. Акустический анализ песен показал, что все особи были из разных мест размножения. У берегов Новой Зеландии происходил своеобразный “культурный обмен”.

Исследователи предполагают, что есть и другие места, где киты обмениваются песнями. До сих пор остается много тайн вокруг китовых песен. К примеру, почему песни передаются с запада на восток. Однако теперь, по крайней мере, ясно, где они учатся новым мелодиям.