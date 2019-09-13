За обращение к Лукашенко пенсионерка заплатит штраф 8 13.09.2019, 18:08

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Валентина Коваленко

Из-за штрафа ей придется не есть два месяца.

Пожилая бобруйчанка Валентина Коваленко попыталась попасть на прием в администрацию правителя. А вместо этого получила штраф за несанкционированное мероприятие.

8 августа пенсионерка из Бобруйска Валентина Коваленко пришла в приемную администрации. Женщина уже давно обивает пороги государственных учреждений, пытаясь добиться справедливости в отношении ее семьи. Женщина убеждена, что ей мстят за принципиальность и нежелание молчать. О том, что произошло с ее семьей, Валентина Коваленко ранее рассказала «Салідарнасці».

В тот день прием в администрации вел госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. Валентина Коваленко записалась к нему на прием.

— Женщина приехала, простояла весь, однако ее не приняли, — рассказала юрист Тамара Сергей, которая помогает Валентине Коваленко добиваться справедливости. — Тогда Валентина взяла листок бумаги и написала обращение к главе государства: «Прэзідэнту» краіны. Вы стварылі такую дзяржаву, якая хацела знішчыць усю маю сям’ю. А цяпер нам помсцяць». Это был крик отчаяния, потому что ситуация с ее семьей не разрешается на протяжении уже длительного времени.

Вчера стало известно, что суд Ленинского района Минска в лице судьи Астапенко В.А. счел действия Валентины Коваленко несанкционированным массовым мероприятием и заочно оштрафовал пенсионерку на 20 базовых величин (510 белорусских рублей).

— То есть, теперь Валентина Коваленко должна будет заплатить почти две свои пенсии! Для этого она не должна два месяца ни есть, ни пить. И это лишь за то, что она обратилась к президенту около его приемной! — возмущается Тамара Сергей. — Какое массовое мероприятие? Взяла листок и, сидя на корточках, написала обращение? А как она еще могла достучатся, если президент не ведет прием граждан, и если на обращения этих граждан никак не реагируют?

По словам юриста, Валентина Коваленко намерена обжаловать этот приговор. Однако в результат особо не верит.

— Все прекрасно знают, как рассматриваются такие дела, — отмечает Тамара Сергей. — Вот и получается, что обратился к президенту – получи 510 рублей штрафа! Чтобы не повадно было. Как в той поговорке «Бьют и плакать не дают». Вот так с нами обращается власть. Сиди под лавкой и не высовывайся. А «президент» у нас будет общаться с народом сугубо с экрана телевизора.

Между тем Валентина Коваленко намерена и дальше выходить с обращениями к диктатору. До тех пор, пока не разрешится ситуация с ее семьей.