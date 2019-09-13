Минчане о власти: Вопиющая некомпетентность, нужны новые люди 1 13.09.2019, 19:49

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Нужны перемены.

Каждый день на пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей приходят белорусы, которые высказывают слова критики в адрес действующей власти, передает пресс-служба гражданской кампании.

- Вопиющая некомпетентность, глубокое погружение в древность, - так отвечает минчанин на вопрос, что именно его не устраивает в сегодняшних чиновниках. - В общем, пора менять имеющихся «депутатов», которые не хотят ничего делать. Надо ставить людей, которые в состоянии что-то делать. Зависимые от Лукашенко «депутаты» за 25 лет ничего не сделали.

- Я уверена, что в любой закрытой системе, если она не обновляется, если в ней не появляются какие-то новые тенденции, новые веяния, новые люди, то худшие черты, которые могут развиться – разовьются, - считает минчанка, поставившая свою подпись за представителя «Европейской Беларуси». - Поэтому, мне кажется, что чем больше новых людей будет входить в аппарат власти, чем больше возможностей влияния будет и у независимых кандидатов, и у женщин в частности, тем более продуктивной будет дискуссия и более позитивными будут изменения.