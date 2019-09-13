Эксперименты Зеленского Нил Фергюсон

13.09.2019, 21:03

Нил Фергюсон

Известный историк Нил Фергюсон — о том, как Украине стать счастливой.

Нынешняя конференция Ялтинской Европейской Стратегии (YES) сопровождается новым захватывающим отчетом на тему «Управление ради счастья». Будучи сильно популистской страной, где широко поддерживается идея того, что правительство должно быть нацелено на достижение счастья народа, Украина является чем-то вроде экспериментальной лаборатории для испытания такого нового типа политики.

Очень уместно, что новый президент является комиком, мало что добавляет счастья так, как юмор. Президента Зеленского выбрала несчастная страна. Украина оказалась в конце рейтинга по уровню «удовлетворенность жизнью» (Соседняя Россия — вторая снизу). В Украине женщины и пожилые люди счастливее, чем мужчины и молодежь, но не слишком. Очень высокий процент украинцев хотели бы эмигрировать. В некоторых аспектах настроения украинцев больше напоминают настроения бразильцев и южноафриканцев. Внешне Украина является европейской страной, но внутренне относится к южному полушарию.

И все же Украина опережает все другие страны в этом исследовании, когда заходит речь об оптимизме относительно будущего. Интересно, что украинцы также лидируют в мире, когда речь заходит о том, чтобы ставить на первое место счастье детей.

Очевидно, что новое правительство должно обратить внимание на эти тенденции. А если нет, то очень скоро наступит разочарование. Популистов не переизбирают, выбирают по несчастью. И каким образом правительство может принести счастье? Отчет четко объясняет это. Речь идет об экономическом росте и рабочих местах. Украинцы устали от коррупции — наблюдать за тем, как преимущества капитализма и демократии перетекают в руки крохотной и слишком властной элиты. Они хотят принадлежать к обществу, что предлагает равные возможности всем.

Нил Фергюсон, «Новое время»