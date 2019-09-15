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Белоруска стала лучшей актрисой на фестивале в Испании 

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  • 15.09.2019, 12:22
Белоруска стала лучшей актрисой на фестивале в Испании 

Анастасия Пляц получила приз Best Actress на фестивале короткометражного кино в Испании.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке белорусский писатель Виктор Мартинович.

— Происходит что-то невероятное: Наста Пляц, девочка, которая с трех лет жила в Могилевской SOS-деревне, только что получила приз Best Actress на испанском фестивале FICBUEU за роль Яси в фильме «Озеро Радости», — написал он.

FICBUEU — фестиваль короткометражного кино, в котором могут принимать участие все виды художественных короткометражных фильмов вне зависимости от жанра, за исключением документальных фильмов. Первый приз — 2 тысяч евро, второй — 1000. Лучшая актриса получает диплом.

«Озеро радости» — роман Виктора Мартиновича, короткометражку по нему снял режиссер Алексей Полуян — беларус, который живет и работает в Германии. Музыку написал лидер группы Vuraj Сергей Долгушев.


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