За Полину Шарендо-Панасюк собрали более половины необходимых подписей 1 16.09.2019, 11:31

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Брестские власти боятся кандидата «Европейской Беларуси».

Об этом сайту Сharter97.org рассказал представитель инициативной группы по сбору подписей за кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, ее супруг, координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.

- Нашу активность замечают не только жители города Бреста, в котором проходят наши пикеты по сбору подписей, но и власти.

Глава Брестского Западного избирательного округа №1 Тамара Наумовец подошла к нам и заявила, что звукоусиливающая техника, которая имеет место на нашем пикете по сбору подписей, якобы запрещена законодательством. Она заявила, что не должно быть музыки и нельзя приглашать людей через громкоговорители. Мы ответили, что никаких нарушений нет, агитация не ведется, а использовать музыку на пикете по сбору подписей не запрещено. Она сразу стушевалась и заявила, что выносит вам устное предупреждение и про это будет заявлено в ЦИК.

- Интересно, какая же песня так не понравилась представителям властей?

- В основном у нас играет белорусская музыка, а в этот раз играла песня Виктора Цоя «Перемен». Власти так боятся перемен, что хотят запретить всякое упоминание о них. К слову, песня Виктора Цоя не раз становилась протестной, так как ее запрещали играть на государственных радиостанциях и по телевидению.

А насчет давления со стороны представителей властей — у меня только одна мысль: на них оказывается давление сверху, так как мы являемся самой активной инициативной группой в Бресте. Это явно кому-то не нравится. К тому же, это не первый раз, когда на нашу группу по сбору подписей давят. Были попытки обзванивать людей, мешать нам собирать подписи, постоянно проверяются документы. Каждый день стоят сотрудники органов в гражданском, ведется наблюдение.

Опять же, властям просто не нравится наша активность. На данный момент мы собрали более половины необходимых подписей и работа продолжается. Пользуясь случаем, приглашаю всех на наши пикеты по сбору подписей. Нас можно найти по бело-красно-белым флагам, флагам с «Погоней» и символикой Евросоюза.

- Какие проблемы волнуют жителей Бреста? Как люди воспринимают пикеты по сбору подписей «Европейской Беларуси»?

- Одна из главных проблем, которая волнует брестчан — угроза потери суверенитета. В Бресте особенно актуальна эта тема, так как люди видят уровень жизни в Евросоюзе и не хотят, чтобы наша страна интегрировалась с восточным соседом. Некоторые относятся к этому довольно радикально и говорят, что уйдут в партизаны. Людей очень волнует возможное поглощение и эта тема станет еще более актуальной после статьи «Коммерсанта», в которой говорится о том, что экономики двух стран будут объединены.

Еще одна тема — уровень жизни. Люди уезжают не только в соседнюю Польшу, многие белорусы доезжают уже до Великобритании. Также людей волнует экологическая тема: тут и брестский аккумуляторный завод, и БелАЭС, которая является настоящей бомбой замедленного действия. К нам подходили люди, которые работали на строительстве Островецкой АЭС и говорили, что там творится такой бардак, что таким управленцам нельзя доверить даже общественный туалет.

Что касается отношения к нам — брестчане очень позитивно настроены, с удовольствием фотографируются на фоне национальных символов. Подходят иностранные туристы, высказывают поддержку, интерес, спрашивают о гражданской кампании «Европейская Беларусь», чего мы добиваемся. Наш пикет по сбору подписей стал настоящим событием для города.