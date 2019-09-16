Белорус Андрей Воронков стал чемпионом Сингапура 16.09.2019, 13:17

Белорусский нападающий завоевал чемпионство за два тура до финиша футбольного турнира.

Белорусский нападающий Андрей Воронков вместе с ДПММ завоевал чемпионство Сингапура за два тура до финиша. Воронков с 19 мячами является лучшим бомбардиром первенства, сообщает pressball.by.

Кроме того, в активе нашего соотечественника 9 результативных передач. Форвард провел 20 матчей.

В последнем туре Андрей, оформив хет-трик, обеспечил крупную победу ДПММ над "Уоррироз" — 3:0.